Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Borneo FC vs RANS Nusantara FC di Liga 1 2023-2024: Unggul Duluan, Pesut Etam Ditahan 1-1

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |21:13 WIB
Hasil Borneo FC vs RANS Nusantara FC di Liga 1 2023-2024: Unggul Duluan, Pesut Etam Ditahan 1-1
Borneo FC ditahan RANS Nusantara 1-1 (Foto: Instagram/borneofc.id)
A
A
A

HASIL Borneo FC vs RANS Nusantara FC di Liga 1 2023-2024 akan dibahas di sini. Laga yang berlangsung di Stadion Segiri, Samarina, berakhir dengan skor imbang 1-1.

Pesut Etam -- julukan Borneo FC -- sempat unggul melalui gol Leo Guntara (23'). Namun, The Prestige Phoenix -- julukan RANS Nusantara FC -- menyamakan skor melalui Evandro Brandao (81').

Borneo FC vs RANS Nusantara FC

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

RANS Nusantara FC berusaha menekan sejak laga baru dimulai. Mereka pun sukses mengkreasi peluang pada menit keempat dengan mengirim umpan ke kotak penalti. Namun, umpan tersebut masih gagal disambut pemain lain.

Pada menit ke-18, giliran Borneo FC yang mendapatkan peluang. Serangan tim tuan rumah hampir berbuah gol jika Angelo Meneses tak menyapu bola dan menyelamatkan gawangnya.

RANS Nusantara FC terus mencoba menekan lini pertahanan Borneo FC. Akan tetapi, RANS malah kebobolan di menit ke-23. Bek sayap Borneo FC, Leo Guntara, mampu mencatatkan namanya di papan skor. Borneo FC unggul 1-0 atas RANS Nusantara FC.

Kebobolan satu gol membuat RANS bermain lebih menyerang. Namun, tidak ada gol penyama kedudukan yang mampu mereka ciptakan hingga babak pertama usai. Borneo FC memimpin 1-0 atas RANS Nusantara FC di babak pertama.

Babak Kedua

Meski berstatus tim tamu, RANS terus menampilkan permainan menyerang di babak kedua. Kendati begitu, segala upaya dari tim besutan Eduardo Almeida tersebut masih gagal berbuah peluang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/18/11/1645453/eks-asisten-pelatih-timnas-indonesia-denny-landzaat-direkrut-ajax-amsterdam-syz.webp
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Denny Landzaat Direkrut Ajax Amsterdam
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/16/penyerang_juventus_kenan_yildiz.jpg
Juventus Kehilangan Vlahovic, Spalletti Siapkan Yildiz Mainkan Peran Baru
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement