Hasil Borneo FC vs RANS Nusantara FC di Liga 1 2023-2024: Unggul Duluan, Pesut Etam Ditahan 1-1

HASIL Borneo FC vs RANS Nusantara FC di Liga 1 2023-2024 akan dibahas di sini. Laga yang berlangsung di Stadion Segiri, Samarina, berakhir dengan skor imbang 1-1.

Pesut Etam -- julukan Borneo FC -- sempat unggul melalui gol Leo Guntara (23'). Namun, The Prestige Phoenix -- julukan RANS Nusantara FC -- menyamakan skor melalui Evandro Brandao (81').

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

RANS Nusantara FC berusaha menekan sejak laga baru dimulai. Mereka pun sukses mengkreasi peluang pada menit keempat dengan mengirim umpan ke kotak penalti. Namun, umpan tersebut masih gagal disambut pemain lain.

Pada menit ke-18, giliran Borneo FC yang mendapatkan peluang. Serangan tim tuan rumah hampir berbuah gol jika Angelo Meneses tak menyapu bola dan menyelamatkan gawangnya.

RANS Nusantara FC terus mencoba menekan lini pertahanan Borneo FC. Akan tetapi, RANS malah kebobolan di menit ke-23. Bek sayap Borneo FC, Leo Guntara, mampu mencatatkan namanya di papan skor. Borneo FC unggul 1-0 atas RANS Nusantara FC.

Kebobolan satu gol membuat RANS bermain lebih menyerang. Namun, tidak ada gol penyama kedudukan yang mampu mereka ciptakan hingga babak pertama usai. Borneo FC memimpin 1-0 atas RANS Nusantara FC di babak pertama.

Babak Kedua

Meski berstatus tim tamu, RANS terus menampilkan permainan menyerang di babak kedua. Kendati begitu, segala upaya dari tim besutan Eduardo Almeida tersebut masih gagal berbuah peluang.