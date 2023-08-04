Hasil PSS Sleman vs Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024: Ryo Matsumura Cetak Gol Lagi, Macan Kemayoran Menang 3-1

Ryo Matsumura (kiri) kembali mencetak gol untuk Persija Jakarta di laga kontra PSS Sleman (Foto: Twitter/persija_jkt)

HASIL PSS Sleman vs Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024 akan dibahas di sini. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat (4/8/2023) malam WIB itu berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan Persija.

Macan Kemayoran -- julukan Persija -- sudah unggul dua gol sejak babak pertama berkat Hanif Sjahbandi (16') dan Firza Andika (24'). Mereka menambah gol melalui Ryo Matsumura 52') sedangkan PSS Sleman mencetak gol hiburan melalui Jonathan Bustos 72').

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persija langsung mengendalikan permainan sedari awal selagi PSS Sleman bermain menunggu. Tuan rumah mencatatkan peluang lebih dulu melalui Wahyudi Hamisi, namun masih belum tepat sasaran.

Memasuki menit 11, giliran Persija mengancam melalui tembakan mendatar Maciej Gajos. Namun tembakannya juga belum tepat sasaran.

Upaya dari Persija akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-16. Umpan Witan Sulaeman sukses dituntaskan oleh Hanif Sjahbandi. Skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu.

Menit 20, Persija kembali mendapat peluang yang sangat terbuka. Ryo Matsumura mendapatkan ruang dan tinggal berhadapan satu lawan satu dengan penjaga gawang PSS Sleman, Antony Pinthus.

Namun sontekan Matsumura masih mampu dihalau penjaga gawang berpaspor Filipina tersebut. Persija terus mendominasi jalannya permainan.

Macan Kemayoran akhirnya mampu menggandakan skor pada menit ke-24. Tendangan spektakuler Firza Andika bersarang di gawang Anthony Pinthus. Persija pun menjauh 2-0.

PSS Sleman bukan tanpa perlawanan. Pada menit 26, Ezequiel Bustos mendapat peluang terbuka di sisi kanan kotak penalti Persija, namun belum mampu dikonversikan menjadi gol.

Super Elang Jawa -julukan PSS Sleman- mengubah gaya bermain menjadi lebih terbuka sepanjang sisa paruh pertama. Namun skor 2-0 untuk Persija bertahan hingga turun minum.

Babak Kedua

Persija tak mengendurkan serangan meski unggul dua gol. Pada menit ke-51, skuad asuhan Thomas Doll justru sukses menambah gol.

Hanif Sjahbandi kembali terlibat dalam penciptaan gol Persija. Kali ini, pemain berusia 26 tahun itu melakukan penetrasi di sisi kanan pertahanan PSS Sleman. Dia memberikan bola kepada Ryo Matsumura, yang langsung dituntaskan dengan baik oleh sang penyerang asal Jepang.