Hasil Babak Pertama PSS Sleman vs Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024: Macan Kemayoran Unggul 2-0

Persija Jakarta unggul 2-0 di babak pertama atas PSS Sleman (Foto: Twitter/persija_jkt)

HASIL babak pertama PSS Sleman vs Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024 akan dibahas di sini. Laga yang berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, pada Jumat (4/8/2023) berakhir dengan skor 2-0 di babak pertama untuk keunggulan Persija.

Macan Kemayoran – julukan Persija – mendominasi di sepanjang laga. Mereka pun sukses mencetak gol melalui Hanif Sjahbandi (16’) dan Firza Andika (24’).

Babak Pertama

Persija langsung mengendalikan permainan sedari awal selagi PSS Sleman bermain menunggu. Tuan rumah mencatatkan peluang lebih dulu melalui Wahyudi Hamisi, namun masih belum tepat sasaran.

Memasuki menit 11, giliran Persija mengancam melalui tembakan mendatar Maciej Gajos. Namun tembakannya juga belum tepat sasaran.

Upaya dari Persija akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-16. Umpan Witan Sulaeman sukses dituntaskan oleh Hanif Sjahbandi. Skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu.

Menit 20, Persija kembali mendapat peluang yang sangat terbuka. Ryo Matsumura mendapatkan ruang dan tinggal berhadapan satu lawan satu dengan penjaga gawang PSS Sleman, Antony Pinthus.

Namun sontekan Matsumura masih mampu dihalau penjaga gawang berpaspor Filipina tersebut. Persija terus mendominasi jalannya permainan.