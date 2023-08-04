Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Babak Pertama PSS Sleman vs Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024: Macan Kemayoran Unggul 2-0

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |20:00 WIB
Hasil Babak Pertama PSS Sleman vs Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024: Macan Kemayoran Unggul 2-0
Persija Jakarta unggul 2-0 di babak pertama atas PSS Sleman (Foto: Twitter/persija_jkt)
A
A
A

HASIL babak pertama PSS Sleman vs Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024 akan dibahas di sini. Laga yang berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, pada Jumat (4/8/2023) berakhir dengan skor 2-0 di babak pertama untuk keunggulan Persija.

Macan Kemayoran – julukan Persija – mendominasi di sepanjang laga. Mereka pun sukses mencetak gol melalui Hanif Sjahbandi (16’) dan Firza Andika (24’).

Persija Jakarta

Babak Pertama

Persija langsung mengendalikan permainan sedari awal selagi PSS Sleman bermain menunggu. Tuan rumah mencatatkan peluang lebih dulu melalui Wahyudi Hamisi, namun masih belum tepat sasaran.

Memasuki menit 11, giliran Persija mengancam melalui tembakan mendatar Maciej Gajos. Namun tembakannya juga belum tepat sasaran.

Upaya dari Persija akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-16. Umpan Witan Sulaeman sukses dituntaskan oleh Hanif Sjahbandi. Skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu.

Menit 20, Persija kembali mendapat peluang yang sangat terbuka. Ryo Matsumura mendapatkan ruang dan tinggal berhadapan satu lawan satu dengan penjaga gawang PSS Sleman, Antony Pinthus.

Namun sontekan Matsumura masih mampu dihalau penjaga gawang berpaspor Filipina tersebut. Persija terus mendominasi jalannya permainan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/18/11/1645453/eks-asisten-pelatih-timnas-indonesia-denny-landzaat-direkrut-ajax-amsterdam-syz.webp
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Denny Landzaat Direkrut Ajax Amsterdam
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/16/penyerang_juventus_kenan_yildiz.jpg
Juventus Kehilangan Vlahovic, Spalletti Siapkan Yildiz Mainkan Peran Baru
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement