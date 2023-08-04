Media Malaysia Ikut Soroti Peran Bojan Hodak di Skuad Persib Bandung

BANDUNG - Media Malaysia Makan Bola, ikut menyoroti performa pelatih baru Persib Bandung Bojan Hodak. Juru taktik asal Kroasia itu dinilai bisa memberikan perubahan signifikan pada permainan Maung Bandung di Liga 1 2023-2024.

Bojan Hodak didatangkan manajemen Persib Bandung dari Kuala Lumpur FC. Dia diplot untuk gantikan posisi Luis Milla yang mengundurkan diri.

Makan Bola menilai Bojan memulai karier di Indonesia dengan hasil tidak terlalu buruk. Oleh dikarenakan, Marc Klok dan kolega tidak menelan kekalahan dari Bali United.

Persib memang bermain imbang 0-0 dengan Bali United dalam pekan keenam Liga 1 2023-2024. Laga itu berlangsung Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kamis (3/8/2023).

BACA JUGA: Bojan Hodak Bandingkan Persib Bandung dengan PSM Makassar

"Bojan Hodak mengawali langkah positif dengan berhasil menghadang laju pemuncak klasemen Liga 1 Indonesia, Bali United," tulis akun itu dilansir Jumat (4/8/2023).