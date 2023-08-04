Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Media Malaysia Ikut Soroti Peran Bojan Hodak di Skuad Persib Bandung

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |17:33 WIB
Media Malaysia Ikut Soroti Peran Bojan Hodak di Skuad Persib Bandung
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak (Foto: ist)
A
A
A

BANDUNG - Media Malaysia Makan Bola, ikut menyoroti performa pelatih baru Persib Bandung Bojan Hodak. Juru taktik asal Kroasia itu dinilai bisa memberikan perubahan signifikan pada permainan Maung Bandung di Liga 1 2023-2024.

Bojan Hodak didatangkan manajemen Persib Bandung dari Kuala Lumpur FC. Dia diplot untuk gantikan posisi Luis Milla yang mengundurkan diri.

Makan Bola menilai Bojan memulai karier di Indonesia dengan hasil tidak terlalu buruk. Oleh dikarenakan, Marc Klok dan kolega tidak menelan kekalahan dari Bali United.

Persib memang bermain imbang 0-0 dengan Bali United dalam pekan keenam Liga 1 2023-2024. Laga itu berlangsung Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kamis (3/8/2023).

"Bojan Hodak mengawali langkah positif dengan berhasil menghadang laju pemuncak klasemen Liga 1 Indonesia, Bali United," tulis akun itu dilansir Jumat (4/8/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/49/3182978/asisten_pelatih_persib_bandung_menanggapi_rumor_soal_bojan_hodak_jadi_juru_taktik_timnas_indonesia-rbRo_large.jpg
Kata Asisten Pelatih Persib Bandung Igor Tolic soal Bojan Hodak Jadi Juru Taktik Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/49/3178497/simak_adu_gaji_thom_haye_dan_beckham_putra_di_persib_bandung-CL98_large.jpg
Adu Gaji Thom Haye dengan Beckham Putra di Persib Bandung, bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/49/3175126/bojan_hodak_memprediksi_hasil_laga_timnas_indonesia_vs_timnas_arab_saudi_di_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_asia-SHyZ_large.jpg
Pelatih Persib Bandung Ungkap Prediksi Hasil Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/49/3173046/marc_klok_merasa_bangga_persib_bandung_menyumbangkan_pemain_terbanyak_ke_timnas_indonesia-m6pw_large.jpg
Marc Klok Bangga Persib Bandung Jadi Penyumbang Pemain Terbanyak ke Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/18/11/1645405/5-calon-pelatih-timnas-indonesia-3-nama-terkuak-ada-shin-taeyong-jjw.jpg
5 Calon Pelatih Timnas Indonesia: 3 Nama Terkuak, Ada Shin Tae-yong?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/18/erick_thohir.jpg
Erick Thohir Pastikan Rizky Ridho Tak Kena Pajak Berganda Jika Raih Puskas Award 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement