HOME BOLA LIGA INDONESIA

Meski Tak Rekomendasikan Persib Bandung Rekrut Levy Madinda, Bojan Hodak: Dia Tetap Pemain Bagus

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |17:25 WIB
Meski Tak Rekomendasikan Persib Bandung Rekrut Levy Madinda, Bojan Hodak: Dia Tetap Pemain Bagus
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG – Bergabungnya Levy Madinda ke Persib Bandung sempat menuai tanda tanya, sebab ia direkrut ketika tim tersebut baru saja ditinggalkan Luis Milla. Lalu ada rumor bahwa perekrutan Madinda merupakan rekomendasi dari pelatih anyar Persib, yakni Bojan Hodak.

Menanggapi isu tersebut, Hodak dengan tegas memastikan bahwa peminjaman Levy Mandida bukanlah atas rekomendasinya. Sebab ia baru didekati Persib justru ketika tim berjuluk Maung Bandung itu telah mengumumkan bergabungnya Levy Madinda.

"Bukan (rekomendasinya), karena mereka (Persib) menghubungi saya setelah final (Piala Malaysia) yang mana pada hari tersebut, Levy sudah mengumumkan bergabung dengan tim," ujar Bojan Hodak, saat konferensi pers, Jumat (4/8/203).

Jadi, pelatih asal Kroasia itu memastikan perekrutan Levy Madinda lebih dulu dilakukan Persib dibandingkan kepadanya. Sehingga, tentu ia tidak mengetahui perekrutan pemain asal Gabon tersebut.

Levy Madinda

"Dia menjadi pemain yang didatangkan di deadline transfer window. Jadi bukan saya yang memintanya untuk datang," sambung Bojan Hodak.

Halaman:
1 2
      
