Bojan Hodak Bandingkan Persib Bandung dengan PSM Makassar

BANDUNG - Pelatih anyar Persib Bandung, Bojan Hodak, menceritakan pengalamannya melatih klub Liga 1 lain, PSM Makassar. Juru taktik asal Kroasia itu pernah menangani skuad Juku Eja pada 2020 lalu.

Namun, kebersamaan Bojan Hodak dengan PSM Makassar berlangsung singkat. Sebab saat itu, Liga 1 2020 hanya berlangsung tiga pertandingan akibat pandemi covid-19.

"Pada 2020, saat itu covid melanda dan kondisinya tidak normal, kami juga lebih banyak bermain di Piala AFC," ungkap Bojan Hodak.

Bahkan, lanjutnya, selama menangani PSM Makassar di AFC Cup, timnya itu lebih banyak bermain di luar kandang. Sehingga situasinya sangat berbeda dengan saat ini.

"Tapi pemain dari kedua tim, baik di Makassar dan tim ini (Persib) sama. Ini merupakan tim yang sama bagusnya dan saya tidak bisa mengatakan yang mana yang lebih bagus," katanya.