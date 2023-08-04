Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persebaya Surabaya vs Persikabo 1973 di Liga 1 2023-2024: Bajul Ijo Belum Bisa Bangkit Usai Kalah 1-2

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |17:17 WIB
Hasil Persebaya Surabaya vs Persikabo 1973 di Liga 1 2023-2024: Bajul Ijo Belum Bisa Bangkit Usai Kalah 1-2
Persebaya Surabaya takluk 1-2 dari Persikabo 1973 (Foto: Twitter/persebayaupdate)
A
A
A

HASIL Persebaya Surabaya vs Persikabo 1973 di Liga 1 2023-2024 akan dibahas di sini. Bajul Ijo – julukan Persebaya – takluk 1-2 dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jawa Timur pada Jumat (4/8/2023) sore WIB.

Jalannya Pertandingan

Aji Santoso

Persebaya berupaya untuk menampilkan permainan ofensif sedari awal. Skuad asuhan Aji Santoso menampilkan permainan menyerang lewat trio gelandang serang.

Sho Yamamoto, Muhammad Iqbal, dan Bruno Soares secara bergantian berperan untuk mencari celah pertahanan Laskar Padjajaran -julukan Persikabo 1973. Sayangnya, permainan defensif yang diterapkan oleh Persikabo 1973 terlalu solid.

Mereka pun mengandalkan Jose Varela dan Yandi Sofyan sebagai motor utama serangan balik cepat. Upaya ini berbuah manis. Jose Varela (33’) berhasil menjebol gawang Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya- lewat tendangan kerasnya.

Ketika berusaha menyamakan kedudukan, Persebaya kesulitan untuk memaksimalkan peluang. Mereka pun tertinggal 0-1 pada saat jeda turun minum.

Bajul Ijo kembali bermain agresif di babak kedua. Mereka berusaha untuk mendominasi permainan demi menyeimbangkan kedudukan.

Sayangnya, beberapa serangan yang dilancarkan tidak membuahkan hasil. Bahkan, tendangan keras bertubi-tubi dari Reva Adi Utama dan Ripal Wahyudi berhasil diantisipasi dengan baik oleh Husna Al Malik.

Sementara, Laskar Padjajaran masih mengandalkan skema yang sama, yakni serangan balik cepat dengan umpan lambung langsung ke depan. Skema ini kembali berbuah manis setelah Rizky Hidayat (88’) mampu memanfaatkan bola rebound.

