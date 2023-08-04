Ini Satu Pemain yang Disebut Bojan Hodak sebagai Biang Kerok Kegagalan Persib Bandung Kalahkan Bali United

INI satu pemain yang disebut Bojan Hodak sebagai biang kerok kegagalan Persib kalahkan Bali United. Dalam laga lanjutan Liga 1 2023-2024, Maung Bandung – julukan Persib – kembali gagal meraih kemenangan.

Pertandingan melawan Bali United yang berlangsung pada Kamis, (3/8/2023) malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) tersebut berlangsung sengit. Meski pemain Persib telah tampil maksimal, hasil 0-0 tetap bertahan hingga akhir permainan.

Menariknya, dalam pertandingan tersebut ada satu pemain yang disebut Bojan Hodak sebagai biang kerok kegagalan Persib kalahkan Bali United.

Usai pertandingan, Bojan Hodak menyebut orang yang ia maksud adalah Adilson Maringa, kiper baru Bali United. Menurut Hodak, pemain asal Brasil tersebut bahkan layak mendapatkan gelar Man of The Match karena penampilan apiknya pada malam itu.

"Lalu pada akhirnya, saya rasa man of the match adalah penjaga gawang mereka (Adilson Maringa) karena ada penyelamatan bagus di laga ini," ujar Bojan Hodak usai laga.

Adapun hal yang membuat pelatih asal Kroasia tersebut menyoroti Adilson Maringa adalah saat sang kiper berhasil menggagalkan sundulan Alberto di menit ke-63. Aksi gesitnya dalam menepis bola dengan tangan kiri tampak ciamik.