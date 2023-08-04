Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Arema FC Terbenam di Dasar Klasemen, Ini Cara Joko Susilo Bangkitkan Singo Edan

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |15:06 WIB
Arema FC Terbenam di Dasar Klasemen, Ini Cara Joko Susilo Bangkitkan Singo Edan
Joko Susilo berusaha membangkitkan Arema FC (Foto: Arema FC)
A
A
A

MALANG - Pelatih Arema FC Joko Susilo punya cara untuk membangkitkan timnya yang tengah terjerembab di dasar klasemen Liga 1 2023-2024. Dia meminta anak asuhnya untuk fokus di satu pertandingan ke pertandingan dahulu.

Arema FC berada di dasar klasemen hingga memasuki pekan keenam Liga 1 2023-2024. Singo Edan menjadi satu-satunya kesebelasan yang belum meraih kemenangan di Liga 1, dan hanya mengoleksi dua poin dari lima laga.

Arema FC

Hal itu tentu tidak bisa dimaklumi. Joko sadar Arema perlu bangkit agar tidak terus berada di bawah. Namun, dia tak mau membicarakan rencana ke depan agar timnya bisa merangkak secara perlahan-lahan.

"Kami punya target poin tentunya, mungkin beberapa pertandingan atau setengah kompetisi. Jadi untuk itu kami akan fokus di pertandingan dulu," ucap Joko dalam konferensi pers, Jumat (4/8/2023).

Gethuk -sapaan akrabnya- tak ingin membebani Evan Dimas Darmono dan kawan-kawan dengan memikirkan laga-laga yang akan datang. Dia ingin semua penggawa Arema fokus pada laga kontra Barito Putera yang akan dilangsungkan Sabtu 5 Agustus 2023 sore WIB.

"Jadi bagaimana setiap pertandingan terutama besok ini kami fokus di situ, untuk yang ke belakangnya tentu kami coba tutup dulu, kami hanya fokus untuk besok dulu, bagaimana kami bisa meraih poin maksimal," tegas Joko.

Meski terpuruk, Gethuk enggan memberikan motivasi khusus ke pemainnya. Ia hanya meminta motivasi itu muncul dari dalam diri masing-masing pemain.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/18/11/1645481/timnas-indonesia-u22-menanti-kedatangan-marselino-ferdinan-hgj.jpg
Timnas Indonesia U-22 Menanti Kedatangan Marselino Ferdinan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/16/ivar_jenner_kapten_timnas_indonesia_u_22.jpg
Ivar Jenner Jadi Kapten Timnas U-22, Kadek Arel Tunjukkan Respons Berkelas
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement