Arema FC Terbenam di Dasar Klasemen, Ini Cara Joko Susilo Bangkitkan Singo Edan

MALANG - Pelatih Arema FC Joko Susilo punya cara untuk membangkitkan timnya yang tengah terjerembab di dasar klasemen Liga 1 2023-2024. Dia meminta anak asuhnya untuk fokus di satu pertandingan ke pertandingan dahulu.

Arema FC berada di dasar klasemen hingga memasuki pekan keenam Liga 1 2023-2024. Singo Edan menjadi satu-satunya kesebelasan yang belum meraih kemenangan di Liga 1, dan hanya mengoleksi dua poin dari lima laga.

Hal itu tentu tidak bisa dimaklumi. Joko sadar Arema perlu bangkit agar tidak terus berada di bawah. Namun, dia tak mau membicarakan rencana ke depan agar timnya bisa merangkak secara perlahan-lahan.

"Kami punya target poin tentunya, mungkin beberapa pertandingan atau setengah kompetisi. Jadi untuk itu kami akan fokus di pertandingan dulu," ucap Joko dalam konferensi pers, Jumat (4/8/2023).

Gethuk -sapaan akrabnya- tak ingin membebani Evan Dimas Darmono dan kawan-kawan dengan memikirkan laga-laga yang akan datang. Dia ingin semua penggawa Arema fokus pada laga kontra Barito Putera yang akan dilangsungkan Sabtu 5 Agustus 2023 sore WIB.

"Jadi bagaimana setiap pertandingan terutama besok ini kami fokus di situ, untuk yang ke belakangnya tentu kami coba tutup dulu, kami hanya fokus untuk besok dulu, bagaimana kami bisa meraih poin maksimal," tegas Joko.

Meski terpuruk, Gethuk enggan memberikan motivasi khusus ke pemainnya. Ia hanya meminta motivasi itu muncul dari dalam diri masing-masing pemain.