HOME BOLA LIGA INDONESIA

Levy Madinda Kagum dengan Sambutan Hangat Bobotoh dan Paling Meriah Selama Kariernya

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |14:48 WIB
Levy Madinda Kagum dengan Sambutan Hangat Bobotoh dan Paling Meriah Selama Kariernya
Pemain Persib Bandung, Levy Madinda. (Foto: Instagram/levymadinda11)
A
A
A

LEVY Madinda kagum dengan sambutan hangat bobotoh yang merupakan sambutan paling meriah selama kariernya. Hal itu disampaikan Madinda beberapa waktu lalu usai resmi direkrut Persib Bandung.

Seperti diketahui, Levy Madinda dipinjam oleh Persib Bandung dari klub Malaysia, Johor Darul Ta’zim (JDT). Pemain asal Gabon itu dipinjam hingga Desember 2023 mendatang untuk menggantikan Tyrone Del Pino yang dibekap cedera.

Setelah resmi bergabung bersama Maung Bandung, Levy Madinda langsung mendapat sambutan meriah dari pendukung setia Persib Bandung, Bobotoh melalui media sosial instagram.

Diketahui, dalam sekejap followers instagram Levy Madinda langsung meningkat secara signifikan. Tercatat saat ini followers instagram @levymadinda11 telah menyentuh angka 108 ribu.

Melihat hal tersebut, Madinda mengaku kaget dengan sambutan hangat bobotoh di instagram. Meski Madinda pernah merasakan sambutan meriah saat berkarir di Eropa, dirinya merasa jika sambutan bobotoh jauh lebih meriah.

Levy Madinda

"Saya belum melihat langsung. Tapi di instagram saya sudah melihatnya" ujar Levy Madinda atas sambutan bobotoh dilansir dari republikbobotoh.com, Jumat (4/8/2023).

"Saya pernah berada di Eropa dan mungkin disini akan berbeda" sambungnya.

Lebih lanjut, Madinda mengungkapkan bahwa dirinya dan tim sangat membutuhkan dukungan dari bobotoh secara langsung saat bertanding. Karena baginya, suporter akan memberikan semangat lebih untuk pemain bisa menampilkan performa terbaiknya.

