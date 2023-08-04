Levy Madinda Tampil Standar di Laga Debut Bareng Persib Bandung, Bojan Hodak: Bukan Saya yang Merekomendasikan Kedatangannya

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, mengaku bukan dirinya yang merekomendasikan kehadiran Levy Madinda di skuad Maung Bandung –julukan Persib Bandung. Bojan Hodak mengaku baru dihubungi manajemen Persib Bandung kelar final Piala FA Malaysia 2023 pada Sabtu, 22 Juli 2023.

Sementara itu, Levy Madinda diresmikan sebagai pemain anyar Persib Bandung pada Kamis, 20 Agustus 2023. Fakta di atas menunjukan Bojan Hodak bukanlah sosok yang berperan atas kehadiran gelandang asal Gabon itu di skuad Persib Bandung.

(Bojan Hodak saat memantau laga Persib vs Persik. (Foto: Instagram/@persib)

“Bukan, Persib baru menghubungi saya kelar final Piala Malaysia. Saat itu, Levy sudah diumumkan bergabung dengan Persib Bandung,” kata Bojan Hodak kelar laga Persib Bandung vs Bali United yang berakhir 0-0 pada Kamis, 3 Agustus 2023 malam WIB.

“Ia didatangkan di pengujung transfer window, jadi bukan saya yang memintanya untuk datang,” lanjut pelatih asal Kroasia ini.

Awalnya banyak yang mengira, kehadiran Levy Madinda karena permintaan Bojan Hodak. Sebab, Levy Madinda dan Bojan Hodak sama-sama didaratkan Persib Bandung dari klub Liga Super Malaysia.

Levy Madinda dipinjam Persib Bandung dari Johor Darul Takzim, sedangkan Bojan Hodak digaet dari Kuala Lumpur City FC. Semalam atau di laga Persib Bandung vs Bali United, Levy Madinda dan Bojan Hodak sama-sama melakoni debut bersama Maung Bandung.