HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ingin Sebarkan Semangat Persatuan Lewat Sepakbola, Pria asal Batu Bersepeda ke Jakarta Temui Presiden Jokowi

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |14:15 WIB
Ingin Sebarkan Semangat Persatuan Lewat Sepakbola, Pria asal Batu Bersepeda ke Jakarta Temui Presiden Jokowi
Pria asal Kota Batu tuntut keadilan tragedi kanjuruhan ke Jakarta. (Foto: Avirista Midaada/MPI)
MALANG - Warga Kota Batu bersepeda ke Jakarta untuk menemui Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menutut penyelesaian tragedi Kanjuruhan. Selain tuntutan ke Presiden Jokowi, warga bernama Miftahudin Romli (52) warga Jalan Darsono Barat, Gang Asnari, RT 5 RW 10, Kelurahan Ngaglik, Kota Batu, bakal membawa misi damai dan kemanusiaan untuk para suporter sepakbola di daerah.

Seorang pria asal Kota Batu memutuskan bersepeda ke Jakarta dengan maksud menemui Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo untuk menuntut penyelesaian tragedi Kanjuruhan. Menariknya, penyelesaian kasus tragedi Kanjuruhan bukanlah satu-satunya tujuan pria bernama Miftahudin Romli (52) tersebut menemui Jokowi.

Pria yang akrab disapa Midon tersebut juga membawa misi damai dan kemanusiaan untuk para suporter sepakbola di berbagai daerah di Indoneisa. Dalam rutenya ke Jakarta, Miftahudin akan melewati 14-17 stadion di berbagai daerah di pesisir utara Pulau Jawa.

Stadion Gelora Delta Sidoarjo dan Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya menjadi stadion selanjutnya di luar Malang yang akan disinggahi Midun.

"Hari ini rencana ke (stadion) Gajayana dulu, ke GOR Delta Sidoarjo besok, terus ke (Stadion Gelora) Bung Tomo Surabaya," ucap Midun ditemui MPI saat berangkat dari Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jumat (4/8/2023).

Midun lantas akan bergerak menuju Gresik menuju Stadion Joko Samudro, Lamongan Stadion Surajaya, Tuban, terus mengarah ke barat menyusuri jalur pantai utara (Pantura) Pulau Jawa seperti Rembang, Patu, Kudus, Demak, Semarang, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Brebes, Indramayu, Karawang, Bekasi dan berakhir di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta.

Pria asal Kota Batu tuntut keadilan tragedi kanjuruhan

"Nanti di Semarang rencana berhenti juga di Stadion Jatidiri. Pengennya foto, nyampaikan pesan, kalau disambut di situ, kita kasih kenang-kenangan, ya kayak orang kunker (kunjungan kerja) gitu ada kenang-kenangan buat yang dituju," jelas pria berusia 52 tahun sambil tersenyum.

Menurutnya, aksi bersepedanya ini berawal dari keresahannya akan belum ada keadilan yang didapat oleh keluarga korban. Maka ketika momen peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, ia bertekad untuk bersepeda menuju Jakarta dengan tujuan Stadion Gelora Bung Karno (GBK).

