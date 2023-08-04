Arema FC vs Barito Putera: Joko Susilo Waspadai Pemain Asing Laskar Antasari

GIANYAR - Arema FC menghadapi Barito Putera pada laga lanjutan Liga 1 2023-2024, Sabtu (5/8/2023) di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali. Singo Edan -julukan Arema FC- bertekad bangkit di laga tersebut sekaligus meraih kemenangan perdana mereka musim ini.

Pelatih Arema FC, Joko Susilo membeberkan strategi khusus yang disiapkan timnya saat menghadapi Laskar Antasari -julukan Barito Putera. Sang pelatih mewaspadai racikan pelatih berpengalaman Rahmad Darmawan dan sejumlah pemain berkualitas Barito Putera, terutama dari pemain asing Barito, salah satunya Makan Konate. Kehadiran Konate di tim Barito Putera dianggap menjadi alarm berbahaya bagi timnya.

"Kami sangat mengenal coach RD, kami juga sama-sama memiliki (lisensi) AFC Pro. Kualitas coach RD Kami paham, beberapa pemain tambahan terutama pemain asing cukup berkualitas, melihat itu dua stopper asing mereka, dua striker asing mereka, satu gelandang Makan Konate juga kita sudah tahu, kapasitas dan kemampuan mereka itu yang kami waspadai semua," jelasnya.

Sementara itu, pemain belakang Arema FC Bayu Aji menyatakan, kesiapan para pemainnya untuk menghadapi pertandingan besok. Menurutnya, kerja keras dan pemulihan fisik ke pemain berjalan lancar.

"Semuanya sudah di siapkan oleh pelatih mulai dari latihan recovery Insya Allah baik. Kami ingin bermain secara maksimal dan ingin meraih tiga poin untuk pertandingan besok. Semoga besok bisa diberi kelancaran dan kami sebagai pemain Siap bekerja keras untuk pertandingan besok," ungkap Bayu Aji.