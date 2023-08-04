Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Arema FC vs Barito Putera: Joko Susilo Waspadai Pemain Asing Laskar Antasari

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |13:54 WIB
Arema FC vs Barito Putera: Joko Susilo Waspadai Pemain Asing Laskar Antasari
Pemain Barito Putera, Makan Konate (Foto: LIB)
A
A
A

GIANYAR - Arema FC menghadapi Barito Putera pada laga lanjutan Liga 1 2023-2024, Sabtu (5/8/2023) di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali. Singo Edan -julukan Arema FC- bertekad bangkit di laga tersebut sekaligus meraih kemenangan perdana mereka musim ini.

Pelatih Arema FC, Joko Susilo membeberkan strategi khusus yang disiapkan timnya saat menghadapi Laskar Antasari -julukan Barito Putera. Sang pelatih mewaspadai racikan pelatih berpengalaman Rahmad Darmawan dan sejumlah pemain berkualitas Barito Putera, terutama dari pemain asing Barito, salah satunya Makan Konate. Kehadiran Konate di tim Barito Putera dianggap menjadi alarm berbahaya bagi timnya.

"Kami sangat mengenal coach RD, kami juga sama-sama memiliki (lisensi) AFC Pro. Kualitas coach RD Kami paham, beberapa pemain tambahan terutama pemain asing cukup berkualitas, melihat itu dua stopper asing mereka, dua striker asing mereka, satu gelandang Makan Konate juga kita sudah tahu, kapasitas dan kemampuan mereka itu yang kami waspadai semua," jelasnya.

Sementara itu, pemain belakang Arema FC Bayu Aji menyatakan, kesiapan para pemainnya untuk menghadapi pertandingan besok. Menurutnya, kerja keras dan pemulihan fisik ke pemain berjalan lancar.

"Semuanya sudah di siapkan oleh pelatih mulai dari latihan recovery Insya Allah baik. Kami ingin bermain secara maksimal dan ingin meraih tiga poin untuk pertandingan besok. Semoga besok bisa diberi kelancaran dan kami sebagai pemain Siap bekerja keras untuk pertandingan besok," ungkap Bayu Aji.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/18/11/1645405/5-calon-pelatih-timnas-indonesia-3-nama-terkuak-ada-shin-taeyong-jjw.webp
5 Calon Pelatih Timnas Indonesia: 3 Nama Terkuak, Ada Shin Tae-yong?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/18/psis_semarang.jpg
Resmi! PSIS Diakuisisi Pengusaha Muda: Era Baru Mahesa Jenar Dimulai
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement