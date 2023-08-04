Empat Laga Tanpa Kemenangan, Persebaya Siap Bangkit di Laga Kontra Persikabo

SURABAYA - Persebaya Surabaya menjamu Persikabo 1973 di pekan keenam Liga 1 2023-2024, sore nanti. Laga tandang kali ini bakal dimanfaatkan pasukan Aji Santoso untuk bangkit setelah bermain tanpa kemenangan di empat laga terakhir.

Empat laga itu saat Persebaya melawan Barito Putera (1-1), PSIS Semarang (0-2), RANS Nusantara FC (2-2), dan Persija 0-1). Tim asuhan Aji Santoso itu pun berada di posisi ke-14 dengan lima poin.

Pemain Persebaya Surabaya, Kadek Raditya mengatakan tidak mau lagi timnya kembali hilang poin. Dia pun akan berusaha membawa Persebaya meraih kemenangan atas Laskar Padjajaran -julukan Persikabo 1973-

“Saya perwakilan pemain merasa sudah sadar apa tujuan permainan kami besok (hari ini), bisa bangkit dan bangkit untuk meraih poin," kata Kadek dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Jumat (4/8/2023).

Pemain berusia 24 tahun itu mengatakan rekan-rekannya saat ini sudah melupakan catatan minor dalam empat laga itu. Dia memastikan catatan itu memang bukan keinginan seluruh elemen Persebaya.