5 Prestasi Menggila Bojan Hodak sang Pelatih Persib Bandung, Nomor 1 Permalukan Timnas Indonesia U-19

SEBANYAK 5 prestasi menggila Bojan Hodak sang pelatih Persib Bandung akan diulas Okezone. Klub sebesar Persib Bandung tentu tidak akan merekrut pelatih sembarangan. Hanya pelatih-pelatih papan atas dengan segudang prestasi yang bisa melatih klub asal Jawa Barat ini.

Sejak era Liga 1, Persib Bandung selalu ditangani pelatih-pelatih ternama, mulai dari Mario Gomez yang sukses bersama Johor Darul Ta’zim, Robert Rene Albert yang sukses di Indonesia bersama Arema dan PSM Makassar, hingga Luis Milla yang berpengalaman di Timnas Muda Spanyol dan juga Timnas Indonesia.

Sepeninggal Luis Milla yang mundur di awal Liga 1 2023-2024, manajemen Persib Bandung kemudian menunjuk pelatih asal Kroasia, yakni Bojan Hodak. Bojan Hodak juga bukan pelatih sembarangan. Sepanjang kariernya menjadi pelatih, Bojan Hodak banyak membawa tim-tim di kawasan Asia Tenggara merengkuh gelar juara. Lantas, apa saja prestasi yang disabet?

Berikut 5 prestasi menggila Bojan Hodak sang pelatih Persib Bandung:

5. Juara Liga Kamboja





Pada 2011, Bojan Hodak menjadi pelatih klub di Liga Kamboja, Phnom Penh Crown. Meski hanya semusim di Kamboja, Bojan Hodak sukses membawa anak asuhnya mengangkat trofi Liga Kamboa 2011.

4. Bareng Kelantan FC





Setelah meninggalkan Kamboja, Bojan Hodak berlabuh ke Malaysia untuk menjadi juru taktik Kelantan FC. Ia sukses merengkuh gelar juara bersama Kelantan.

Tercatat, Bojan Hodak mempersembahkan trofi Liga Malaysia Super 2012, Piala Malaysia 2012, serta dua kali juara Piala FA Malaysia pada 2012 dan 2013. Saat itu, Kelantan FC berstatus salah satu klub terkaya di Malaysia.