Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

5 Prestasi Menggila Bojan Hodak sang Pelatih Persib Bandung, Nomor 1 Permalukan Timnas Indonesia U-19

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |11:34 WIB
5 Prestasi Menggila Bojan Hodak sang Pelatih Persib Bandung, Nomor 1 Permalukan Timnas Indonesia U-19
Berikut 5 prestasi mengila Bojan Hodak sang pelatih Persib Bandung. (Foto: Instagram/@bojanhodakluka)
A
A
A

SEBANYAK 5 prestasi menggila Bojan Hodak sang pelatih Persib Bandung akan diulas Okezone. Klub sebesar Persib Bandung tentu tidak akan merekrut pelatih sembarangan. Hanya pelatih-pelatih papan atas dengan segudang prestasi yang bisa melatih klub asal Jawa Barat ini.

Sejak era Liga 1, Persib Bandung selalu ditangani pelatih-pelatih ternama, mulai dari Mario Gomez yang sukses bersama Johor Darul Ta’zim, Robert Rene Albert yang sukses di Indonesia bersama Arema dan PSM Makassar, hingga Luis Milla yang berpengalaman di Timnas Muda Spanyol dan juga Timnas Indonesia.

Sepeninggal Luis Milla yang mundur di awal Liga 1 2023-2024, manajemen Persib Bandung kemudian menunjuk pelatih asal Kroasia, yakni Bojan Hodak. Bojan Hodak juga bukan pelatih sembarangan. Sepanjang kariernya menjadi pelatih, Bojan Hodak banyak membawa tim-tim di kawasan Asia Tenggara merengkuh gelar juara. Lantas, apa saja prestasi yang disabet?

Berikut 5 prestasi menggila Bojan Hodak sang pelatih Persib Bandung:

5. Juara Liga Kamboja

Bojan Hodak

Pada 2011, Bojan Hodak menjadi pelatih klub di Liga Kamboja, Phnom Penh Crown. Meski hanya semusim di Kamboja, Bojan Hodak sukses membawa anak asuhnya mengangkat trofi Liga Kamboa 2011.

4. Bareng Kelantan FC

Bojan Hodak

Setelah meninggalkan Kamboja, Bojan Hodak berlabuh ke Malaysia untuk menjadi juru taktik Kelantan FC. Ia sukses merengkuh gelar juara bersama Kelantan.

Tercatat, Bojan Hodak mempersembahkan trofi Liga Malaysia Super 2012, Piala Malaysia 2012, serta dua kali juara Piala FA Malaysia pada 2012 dan 2013. Saat itu, Kelantan FC berstatus salah satu klub terkaya di Malaysia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/49/3184049/persib_bandung_raih_banyak_keuntungan_jika_gabung_cfg_persibcoid-Ib4D_large.jpg
5 Keuntungan Persib Bandung jika Gabung City Football Group, Nomor 1 Eliano Reijnders Bisa Main di Manchester City!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183047/timnas_jepang_u_17_siap_tempur_di_32_besar_piala_dunia_u_17_2025_fifa-ieYJ_large.jpg
4 Negara Asia yang Lolos 32 Besar Piala Dunia U-17 2025, Nomor 1 Dihajar Timnas Indonesia U-17 di Piala Asia U-17 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182908/paul_pogba-qPhY_large.jpg
5 Pesepakbola Top Dunia yang Mualaf, Nomor 1 Bangun Masjid dan Ganti Nama Jadi Mustafa Habibi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182862/lionel_messi-4ar9_large.jpg
5 Pesepakbola Dunia dengan Assist Terbanyak Sepanjang Sejarah, Nomor 1 Berpotensi Disalip Lionel Messi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/18/11/1645405/5-calon-pelatih-timnas-indonesia-3-nama-terkuak-ada-shin-taeyong-jjw.webp
5 Calon Pelatih Timnas Indonesia: 3 Nama Terkuak, Ada Shin Tae-yong?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/17/marco_bezzecchi.jpg
Aprilia Racing Pukul Balik Ducati di MotoGP Valencia 2025, Akhiri Musim dengan Cara Paling Gila! 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement