Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pelatih PSS Sleman Akui Tak Mudah Suntik Motivasi Pemain Jelang Hadapi Persija Jakarta

Yohanes Demo , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |11:21 WIB
Pelatih PSS Sleman Akui Tak Mudah Suntik Motivasi Pemain Jelang Hadapi Persija Jakarta
Pelatih PSS Sleman, Marian Mihail, bicara dalam konferensi pers (Foto: PSS Sleman)
A
A
A

SLEMAN - Pelatih PSS Sleman, Marian Mihail, mengakui tak mudah untuk menyuntikkan motivasi kepada pemainnya jelang menghadapi Persija Jakarta di laga pekan keenam Liga 1 2023-2024. Apalagi, Macan Kemayoran merupakan salah satu tim tersukses di Indonesia.

Pertemuan PSS Sleman vs Persija Jakarta itu akan digelar di Stadion Maguwoharjo, Sleman, DI Yogyakarta, Jumat (4/8/2023) pukul 19.00 WIB. Tuan rumah belum pernah menang di kandang, sebaliknya Macan Kemayoran tak kunjung menuai tiga angka dari laga tandang.

PSS Sleman ditahan RANS Nusantara pada pekan kelima Liga 1 2023-2024 (Foto: Instagram/@pssleman)

PSS bahkan tercatat baru meraih sekali kemenangan, tiga seri, dan satu kekalahan, sehingga hanya mengumpulkan enam poin dari lima laga. Hasil ini membuat Super Elja bertengger di posisi 13.

Berstatus sebagai tuan rumah, anak asuh Mihail justru menanggung beban mental saat menghadapi tim sekelas Persija Jakarta yang di atas kertas lebih diunggulkan. Sang pelatih tak menampik lawan merupakan salah satu klub tersukses di Liga 1.

"Kami (PSS Sleman) sudah siap menghadapi Persija Jakarta. Kita tahu bahwa Persija adalah salah satu tim yang yang sukses di kompetisi," ujar Mihail dalam konferensi pers, Kamis 3 Agustus 2023.

"Tidak mudah untuk memberikan motivasi para pemain agar memiliki mental bagus," sambung pria asal Rumania itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/17/51/1645259/serunya-turnamen-tenis-meja-meriahkan-rangkaian-hut-ke36-mnc-group-naa.webp
Serunya Turnamen Tenis Meja, Meriahkan Rangkaian HUT ke-36 MNC Group
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/18/sekou_doucore.jpg
Bek Mali Blak-blakan Akui Gemetar Jumpa Ivar Jenner
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement