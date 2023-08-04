Pelatih PSS Sleman Akui Tak Mudah Suntik Motivasi Pemain Jelang Hadapi Persija Jakarta

SLEMAN - Pelatih PSS Sleman, Marian Mihail, mengakui tak mudah untuk menyuntikkan motivasi kepada pemainnya jelang menghadapi Persija Jakarta di laga pekan keenam Liga 1 2023-2024. Apalagi, Macan Kemayoran merupakan salah satu tim tersukses di Indonesia.

Pertemuan PSS Sleman vs Persija Jakarta itu akan digelar di Stadion Maguwoharjo, Sleman, DI Yogyakarta, Jumat (4/8/2023) pukul 19.00 WIB. Tuan rumah belum pernah menang di kandang, sebaliknya Macan Kemayoran tak kunjung menuai tiga angka dari laga tandang.

PSS bahkan tercatat baru meraih sekali kemenangan, tiga seri, dan satu kekalahan, sehingga hanya mengumpulkan enam poin dari lima laga. Hasil ini membuat Super Elja bertengger di posisi 13.

Berstatus sebagai tuan rumah, anak asuh Mihail justru menanggung beban mental saat menghadapi tim sekelas Persija Jakarta yang di atas kertas lebih diunggulkan. Sang pelatih tak menampik lawan merupakan salah satu klub tersukses di Liga 1.

"Kami (PSS Sleman) sudah siap menghadapi Persija Jakarta. Kita tahu bahwa Persija adalah salah satu tim yang yang sukses di kompetisi," ujar Mihail dalam konferensi pers, Kamis 3 Agustus 2023.

"Tidak mudah untuk memberikan motivasi para pemain agar memiliki mental bagus," sambung pria asal Rumania itu.