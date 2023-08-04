Jadi Andalan Bojan Hodak, Pemain Persib Bandung Ini Dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia?

JADI andalan Bojan Hodak, kiper Persib Bandung Fitrul Rustapa langsung dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia? Di empat pertandingan awal Persib Bandung di Liga 1 2023-2024, posisi penjaga gawang ditempati Teja Paku Alam.

Dalam delapan pertandingan itu, gawang Teja Paku Alam kemasukan 10 gol! Memasuki pekan kelima atau ketika Persib Bandung bertandang ke markas Persik Kediri, Teja Paku Alam tak lagi dimainkan sebagai starter.

(Teja Paku Alam sempat jadi kiper andalan Persib Bandung di awal Liga 1 2023-2024)

Posisi penjaga gawang Persib Bandung kemudian diberikan kepada pelapis Teja Paku Alam, Fitrul Rustapa. Dalam laga tersebut, Fitrul Rustapa membuat sejumlah penyelamatan hingga membantu Persib Bandung menang 2-1 atas Persik Kediri.

Meski gawang Fitrul Rustapa kemasukan, poin utamanya adalah Persib Bandung mengakhiri pertandingan dengan kemenangan. Raihan tiga poin itu merupakan yang pertama diraih Persib Bandung.

Di laga Persik Kediri vs Persib Bandung, memang belum memimpin skuad Maung Bandung dari pinggir lapangan karena masih terkendala Kartu Izin Terbatas (KITAS). Namun, diprediksi, pelatih asal Kroasia itu sudah memberikan pengaruh kepada caretaker Yaya Sunarya, termasuk dalam pemilihan pemain.

Semalam, Fitrul Rustapa kembali dipercaya sebagai starter dalam laga perdana Bojan Hodak memimpin Persib Bandung. Fitrul Rustapa menjadi starter saat Persib Bandung menjamu Bali United di pekan keenam Liga 1 2023-2024.