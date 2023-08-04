Persebaya Surabaya Dituntut Hasil Positif 3 Laga Kedepan, Aji Santoso: Saya Siap

SURABAYA - Aji Santoso menanggapi tuntutan manajemen Persebaya Surabaya di awal musim ini. Bajul Ijo -julukan Persebaya- diminta paling tidak meraih tujuh poin dari tiga laga berikutnya.

Manajemen klub sepertinya cukup gerah dengan hasil yang didapat dalam empat laga terakhir. Pasalnya, Bajul Ijo hanya mampu mengoleksi dua poin dalam empat laga terakhir, dengan catatan dua kali kalah dan dua kali imbang.

Manajer Persebaya, Yahya Alkatiri kemudian menyampaikan mandate manajemen klub untuk menaruh target ke bahu Aji Santoso dan jajarannya. Pelatih berkacamata itu ditugaskan membawa Persebaya meraih tujuh poin dalam tiga laga selanjutnya.

Jika gagal, manajemen akan mengambil tindakan tegas. Tak jelas yang dimaksud dengan tindakan tegas tersebut, namun bukan tak mungkin nasib Aji di kursi kepelatihan Persebaya tengah di ujung tanduk.

Menanggapi hal itu, Aji mengaku dirinya tak gentar. Pelatih berkaca mata itu siap menyanggupi target tujuh poin yang diberikan manajemen klub.

“Kemarin sebelum latihan memang pak Manajer sudah menyampaikan ke saya, bahwa beliau mendapatkan mandat dari manajemen untuk menyampaikan ke saya, dalam tiga pertandingan harus mendapat tujuh poin,” kata Aji pada konferensi pers, Kamis (3/8/2023).