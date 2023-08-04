Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

3 Pemain Liga 1 2023-2024 yang Bisa Dilirik Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia, Nomor 1 Andalan Persib Bandung

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |10:30 WIB
3 Pemain Liga 1 2023-2024 yang Bisa Dilirik Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia, Nomor 1 Andalan Persib Bandung
Beckham Putra layak dipanggil ke Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@beckham_put7)
JAKARTA - Berikut tiga pemain dari Liga 1 2023-2024 yang bisa dilirik Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia. Ketiga pemain itu tengah bersinar di awal musim kompetisi.

Sebagai pelatih, Shin tentu harus mencari pemain-pemain terbaik yang sesuai dengan skemanya untuk masuk ke skuad Garuda. Dia sedikit beruntung lantaran beberapa klub tengah rajin memainkan pemain-pemain lokal potensial.

Shin Tae-yong

Bahkan, sejumlah pemain lokal yang belum pernah berkostum Timnas Indonesia, tampil apik di lima pekan awal Liga 1 2023-2024. Siapa saja mereka? Berikut ulasannya

3. Kadek Arel Priyatna

Kadek Arel Priyatna jadi andalan baru Bali United (Foto: Instagram/@arelpriyatnaa_)

Nama pemain satu ini mencuri perhatian di lima pekan awal Liga 1 2023-2024. Pasalnya, dia selalu bermain dalam lima pertandingan dengan koleksi 414 menit bermain. Bahkan, Kadek bermain penuh pada tiga laga.

Pesepakbola berusia 18 tahun itu sedikit diuntungkan dengan aturan wajib memainkan pemain U-23 selama 45 menit yang berlaku di Liga 1 2023-2024. Kadek pun bisa menyerap ilmu dan pengalaman dari tandemnya yang mantan bek Timnas Thailand, Elias Dolah.

2. Yandi Sofyan

Yandi Sofyan bersinar bersama Persikabo 1973 di Liga 1 2023-2024 (Foto: Instagram/@officialpersikabo)

Problem klasik Shin di Timnas Indonesia adalah tak kunjung menemukan striker murni yang tajam. Dia beberapa kali mencoba pemain depan seperti Ramadhan Sananta, Ilija Spasojevic, Dimas Drajad, hingga Dendy Sulistyawan. Namun, nama-nama itu belum bisa menjadi andalan mencetak gol.

Kebetulan, ada satu striker lokal yang mencuri perhatian di awal Liga 1 2023-2024 yakni Yandi Sofyan. Dia sukses mencetak tiga gol di lima laga awal. Sayangnya, usia sang penyerang sudah 31 tahun, sehingga mungkin tak akan dilirik Shin.

