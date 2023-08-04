Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Thomas Doll Tatap Penuh Percaya Diri Laga PSS Sleman vs Persija Jakarta: Perasaan Kami Sedang Bagus!

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |10:25 WIB
Thomas Doll Tatap Penuh Percaya Diri Laga PSS Sleman vs Persija Jakarta: Perasaan Kami Sedang Bagus!
Riko Simanjuntak kala membela Persija Jakarta. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

THOMAS Doll tatap penuh percaya diri laga PSS Sleman vs Persija Jakarta dalam pekan ke-6 Liga 1 2023-2024. Pasalnya, pelatih Persija Jakarta itu merasa timnya sedang dalam suasana hati yang bagus.

"Setelah penerbangan kami hari ini, kami datang ke hotel, dan sekarang kami berlatih di stadion,” ujar Doll dalam konferensi pers jelang laga, Kamis 3 Agustus 2023.

Thomas Doll

“Jadi, pekan ini normal, kami memiliki sesi latihan yang normal, tentu sesi latihan menjadi bagus ketika tidak kalah sebelumnya," lanjutnya.

"Kami dalam suasana hati yang baik, semua pemain melakukan latihan dengan baik, pada pekan ini kami memiliki latihan penyelesaian akhir, satu hari setelah pertandingan, kami banyak melakukan latihan pemulihan karena kami memisahkan grup menjadi dua," jelasnya Doll.

Meski dalam suasana hati yang baik dan percaya diri, Persija Jakarta ogah jemawa. Pasalnya, Persija belum pernah menang di kandang lawan selama Liga 1 musim ini.

Adapun laga menghadapi PSS Sleman digelar di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat (4/8/2023). Doll sadar laga bisa menjadi momentum untuk memperbaiki rekor tandang timnya.

Halaman:
1 2
      
