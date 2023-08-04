Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

PSS Sleman Vs Persija Jakarta: Syahrian Abimanyu Pede Pulang dengan Hasil Positif

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |10:07 WIB
PSS Sleman Vs Persija Jakarta: Syahrian Abimanyu <i>Pede</i> Pulang dengan Hasil Positif
Syahrian Abimanyu optimistis Persija pulang ke Jakarta dengan tiga poin (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

SLEMAN - Gelandang Persija Jakarta, Syahrian Abimanyu, sangat percaya diri bisa membawa pulang hasil positif dari lawatan ke markas PSS Sleman. Dia yakin segenap penggawa Macan Kemayoran akan mengeluarkan kemampuan terbaik.

Pertemuan PSS Sleman vs Persija Jakarta itu akan digelar di Stadion Maguwoharjo, Sleman, DI Yogyakarta, Jumat (4/8/2023) pukul 19.00 WIB. Tuan rumah belum pernah menang di kandang, sebaliknya Macan Kemayoran tak kunjung menuai tiga angka dari laga tandang.

Persija Jakarta takluk 0-1 dari Persita Tangerang (Foto: Persija Jakarta)

Pada dua laga tandang sebelumnya, Persija hanya menuai satu poin. Anak asuh Thomas Doll ditahan Persikabo 1973 0-0 di pekan kedua, dan takluk 0-1 dari Persita Tangerang di pekan keempat.

Oleh karena itu, Abimanyu berambisi membawa timnya meraih tiga poin saat melawan PSS. Segenap penggawa tim tamu sudah siap menghadapi Super Elja dan akan menjalankan instruksi pelatih dengan sebaik-baiknya.

"Kami ingin bermain sebaik mungkin dan membawa hasil positif ke Jakarta," ucap Abimanyu dalam konferensi pers, Kamis 3 Agustus 2023.

"Tentunya saya dan semua pemain Persija sudah siap menghadapi PSS Sleman di laga besok (hari ini)," tukas pemain berusia 24 tahun tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/17/51/1645259/serunya-turnamen-tenis-meja-meriahkan-rangkaian-hut-ke36-mnc-group-naa.webp
Serunya Turnamen Tenis Meja, Meriahkan Rangkaian HUT ke-36 MNC Group
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/10/12/karim_benzema.jpg
Karim Benzema Lebih Pilih Pensiun atau Kembali Berkarier di Eropa? Begini Jawabannya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement