PSS Sleman Vs Persija Jakarta: Syahrian Abimanyu Pede Pulang dengan Hasil Positif

Syahrian Abimanyu optimistis Persija pulang ke Jakarta dengan tiga poin (Foto: Persija Jakarta)

SLEMAN - Gelandang Persija Jakarta, Syahrian Abimanyu, sangat percaya diri bisa membawa pulang hasil positif dari lawatan ke markas PSS Sleman. Dia yakin segenap penggawa Macan Kemayoran akan mengeluarkan kemampuan terbaik.

Pertemuan PSS Sleman vs Persija Jakarta itu akan digelar di Stadion Maguwoharjo, Sleman, DI Yogyakarta, Jumat (4/8/2023) pukul 19.00 WIB. Tuan rumah belum pernah menang di kandang, sebaliknya Macan Kemayoran tak kunjung menuai tiga angka dari laga tandang.

Pada dua laga tandang sebelumnya, Persija hanya menuai satu poin. Anak asuh Thomas Doll ditahan Persikabo 1973 0-0 di pekan kedua, dan takluk 0-1 dari Persita Tangerang di pekan keempat.

Oleh karena itu, Abimanyu berambisi membawa timnya meraih tiga poin saat melawan PSS. Segenap penggawa tim tamu sudah siap menghadapi Super Elja dan akan menjalankan instruksi pelatih dengan sebaik-baiknya.

"Kami ingin bermain sebaik mungkin dan membawa hasil positif ke Jakarta," ucap Abimanyu dalam konferensi pers, Kamis 3 Agustus 2023.

"Tentunya saya dan semua pemain Persija sudah siap menghadapi PSS Sleman di laga besok (hari ini)," tukas pemain berusia 24 tahun tersebut.