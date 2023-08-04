Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Krisis Penyerang, Persija Jakarta Tetap Optimistis Curi 3 Poin dari Markas PSS Sleman!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |09:42 WIB
Krisis Penyerang, Persija Jakarta Tetap Optimistis Curi 3 Poin dari Markas PSS Sleman!
Persija Jakarta krisis striker setelah Marko Simic cedera panjang (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

SLEMAN - Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll tidak cemas dengan krisis striker jelang laga kontra PSS Sleman di pekan keenam Liga 1 2023-2024. Sebab, tanggung jawab mencetak gol bukan hanya milik pemain depan.

Macan Kemayoran praktis hanya memiliki Aji Kusuma sebagai striker. Legiun asing Marko Simic tengah dibekap cedera betis dan harus absen hingga lima pekan lamanya. Sementara itu, Sandi Arta Samosir menepi karena memenuhi panggilan sebagai prajurit TNI.

Persija Jakarta hanya punya Aji Kusuma di posisi striker (Foto: Persija Jakarta)

Akan tetapi, hal tidak merisaukan bagi Doll. Pelatih asal Jerman itu mengatakan timnya tidak tergantung kepada 1-2 pemain saja. Sebab, Persija berjuang dalam sebuah tim dengan kerja sama antar pemain.

"Kami memiliki sesi latihan yang baik. Semua pemain memiliki tanggung jawab untuk mencetak gol, pertandingan terakhir (Ryo) Matsumura (lawan Persebaya pekan lalu). Mungkin besok pemain lain," kata Doll dalam konferensi pers, Kamis 3 Agustus 2023.

Lebih lanjut, eks juru taktik Borussia Dortmund itu meyakini gol tidak harus dicetak oleh para penyerang. Gelandang dan bek juga bisa menjadi sumber gol, termasuk lewat situasi bola mati.

"Kami juga memiliki pemain gelandang untuk mencetak gol. Begitu juga dengan pemain bertahan melalui eksekusi bola mati, semua itu mungkin," tegas Doll.

Halaman:
1 2
      
