Jadwal Siaran Langsung PSS Sleman vs Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024: Misi Macan Kemayoran Melesat ke Puncak Klasemen!

JADWAL siaran langsung PSS Sleman vs Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024 akan dibahas Okezone di artikel ini. Laga pekan ke-6 Liga 1 2023-2024 itu bakal dilangsungkan di Stadion Maguwoharjo, Sleman, pada hari ini, Jumat 4 Agustus 2023 pukul 19.00 WIB.

Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- kali ini harus melawat ke markas Super Elang Jawa -julukan PSS Sleman. Kendati berstatus sebagai tim tamu, pasukan Thomas Doll itu membawa misi untuk memuncaki klasemen sementara Liga 1 2023-2024.

Saat ini, Persija Jakarta masih bertengger di posisi ke-5 klasemen sementara Liga 1 2023-2024 dengan koleksi 8 poin. Jika dapat mengalahkan PSS Sleman di laga nanti, Macan Kemayoran akan memiliki 11 poin, dan menggeser Bali United yang saat ini memuncaki klasemen dengan raihan 10 poin.

Sementara itu, PSS Sleman saat ini menempati peringkat ke-13 dengan mengumpulkan 6 poin. Jika mampu membungkam Persija Jakarta, Super Elang Jawa akan merangsek ke papan atas klasemen sementara Liga 1 musim ini.

Namun, hal itu takkan mudah terjadi karena Persija Jakarta memiliki rekor lebih baik ketimbang PSS Sleman. Musim lalu, Macan Kemayoran dua kali menang atas PSS Sleman dengan skor 2-0 dan 5-0. Dalam 5 pertemuan terakhir kedua tim, Persija Jakarta menang 2 kali, 1 kali kalah, dan sisanya imbang.

PSS Sleman sendiri sedang kurang konsisten di Liga 1 2023-2024 ini. Setelah menang 1-0 atas Bali United, Super Elang Jawa belum mendapat kemenangan lagi dengan meraih satu kali kalah dan tiga kali imbang.

Sementara itu, Persija Jakarta telah meraih dua kemenangan, dua imbang, dan sekali kalah di Liga 1 2023-2024 ini. Di laga terakhirnya, Persija Jakarta menang 1-0 atas Persebaya Surabaya dan membuat pasukan Thomas Doll itu memiliki kepercayaan diri yang tinggi.

“Kami melakukan sesi latihan sepanjang minggu ini dengan normal. Memang setelah menang melawan Persebaya mood tim menjadi lebih baik,” kata Thomas Doll, mengutip dari laman resmi Persija Jakarta.