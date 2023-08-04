Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Penyebab Persib Bandung Gagal Kalahkan Bali United Dibongkar Beckham Putra

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |06:01 WIB
Penyebab Persib Bandung Gagal Kalahkan Bali United Dibongkar Beckham Putra
Laga Persib Bandung vs Bali United berakhir 0-0. (Foto: Laman resmi Persib)
A
A
A

PENYEBAB Persib Bandung gagal mengalahkan Bali United dibongkar sang gelandang Beckham Putra. Pemain yang juga berstatus personel Timnas Indonesia U-23 itu mengatakan, Persib Bandung gagal menang karena kurang beruntung.

Dalam laga yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Kamis 3 Agustus 2023 malam WIB, skor akhir adalah 0-0. Ini merupakan yang pertama musim ini, gawang Persib Bandung tidak kebobolan dalam sebuah pertandingan.

Bojan Hodak

"Di pertandingan sebelumnya kita banyak kemasukan gol dan di pertandingan hari ini di kandang kita sendiri tidak kemasukan gol," kata Beckham Putra dalam konferensi pers kelar pertadnignan.

Pemilik nomor punggung 7 ini merasa Persib Bandung sudah bermain dengan kompak. Bahkan beberapa peluang bisa diciptakan.

"Tetapi, kami belum bisa mencetak gol karena belum beruntung. Mungkin di pertandingan selanjutnya kami bisa meraih hasil maksimal dan memenangkan pertandingan," harap Beckham Putra.

Beckham Putra memastikan akan terus meningkatkan kualitasnya di lapangan. Dengan begitu, kehadirannya di lapangan bisa memberikan dampak positif untuk Persib Bandung.

