Segera Resmi Gabung AC Milan, Nomor Punggung Yunus Musah Terungkap

SEGERA resmi gabung AC Milan, nomor punggung Yunus Musah terungkap. Pemain asal Amerika Serikat tersebut kabarnya akan mengenakan nomor punggung 80, yang pernah dikenakan oleh Ronaldinho ketika membela Rossoneri – julukan AC Milan.

Ronaldinho pernah memperkuat AC Milan dalam kariernya dengan mengenakan nomor 80. Dia direkrut dari Barcelona pada 2008 dan membela klub berseragam merah-hitam itu hingga 2010.

Sebagaimana dilansir dari Football Italiia, calon pemain anyar AC Milan Yunus Musah diperkirakan akan mengenakan nomor warisan Ronaldinho tersebut. Dalam waktu dekat, Rossoneri diperkirakan bakal mengumumkan kedatangan sang pemain dari Valencia.

"Gelandang Amerika itu diperkirakan akan mengenakan nomor punggung 80, untuk menghormati idolanya Ronaldinho,"tulis akun itu, Jumat (4/8/2023).

Sang pemain berusia 20 tahun sedang menjalani tes medis di Milan pada saat ini. Setelah itu, dia akan menandatangani kontrak untuk meresmikan kepindahannya.