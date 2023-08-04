Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Segera Resmi Gabung AC Milan, Nomor Punggung Yunus Musah Terungkap

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |16:37 WIB
Segera Resmi Gabung AC Milan, Nomor Punggung Yunus Musah Terungkap
Yunus Musah akan segera gabung AC Milan (Foto: Twitter/yunusmusah8)
A
A
A

SEGERA resmi gabung AC Milan, nomor punggung Yunus Musah terungkap. Pemain asal Amerika Serikat tersebut kabarnya akan mengenakan nomor punggung 80, yang pernah dikenakan oleh Ronaldinho ketika membela Rossoneri – julukan AC Milan.

Ronaldinho pernah memperkuat AC Milan dalam kariernya dengan mengenakan nomor 80. Dia direkrut dari Barcelona pada 2008 dan membela klub berseragam merah-hitam itu hingga 2010.

Ronaldinho

Sebagaimana dilansir dari Football Italiia, calon pemain anyar AC Milan Yunus Musah diperkirakan akan mengenakan nomor warisan Ronaldinho tersebut. Dalam waktu dekat, Rossoneri diperkirakan bakal mengumumkan kedatangan sang pemain dari Valencia. 

"Gelandang Amerika itu diperkirakan akan mengenakan nomor punggung 80, untuk menghormati idolanya Ronaldinho,"tulis akun itu, Jumat (4/8/2023).

Sang pemain berusia 20 tahun sedang menjalani tes medis di Milan pada saat ini. Setelah itu, dia akan menandatangani kontrak untuk meresmikan kepindahannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/45/2893576/3-pemain-manchester-united-yang-dibeli-dari-klub-liga-italia-pada-musim-panas-2023-nomor-1-tembus-rp1-triliun-rOVcfAAFUp.JPG
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/18/11/1645469/media-inggris-bikin-ulasan-jelek-soal-gol-rizky-ridho-membosankan-rgp.jpg
Media Inggris Bikin Ulasan Jelek Soal Gol Rizky Ridho: Membosankan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/09/febriana_dwipuji_kusumameilysa_trias_puspitasari.jpg
Ana/Trias Gemilang! Bungkam Ganda India, Melaju ke 16 Besar Australian Open 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement