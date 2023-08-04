Advertisement
LIGA ITALIA

Bermodalkan Penampilan Apik Musim Lalu, Juan Jesus Pede Napoli Bakal Treble Winners di 2023-2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |11:32 WIB
Bermodalkan Penampilan Apik Musim Lalu, Juan Jesus <i>Pede</i> Napoli Bakal Treble Winners di 2023-2024
Pemain Napoli, Juan Jesus. (Foto: Instagram/juan05jesus)
NAPLES - Pemain Napoli, Juan Jesus percaya diri timnya berpeluang meraih treble winners di musim 2023-2024. Pasalnya ia melihat permainan apik Napoli di musim lalu membuka harapan bahwa tim berjuluk Partenopei itu bisa bersaing di tiga kompetisi berbeda dan memenangkannya.

Napoli memang tampil baik di musim 2022-2023. Sebab mereka sukses menjuarai Liga Italia 2022-2023 berkat penampilan konsisten mereka di sepanjang musim tersebut.

Melihat Napoli yang terus berkembang dan masih banyak pemain kunci yang bertahan, Juan Jesus pun yakin timnya bisa mempertahankan gelar scudetto. Tak hanya sampai situ saja, ia pun yakin Napoli mampu merebut dua gelar lainnya secara bersamaan, yakni Coppa Italia dan Liga Champions 2023-2024.

Napoli

“Ini adalah impian semua orang yang telah kami capai. Saya ingin mengisi seragam itu dengan (patch) selain Liga Italia dengan Piala Italia dan Liga Champions," kata Juan dilansir dari Tuttomercato, Jumat (4/8/2023).

Pemain berusia 32 tahun itu mengatakan juara Liga Italia menjadi modal menatap musim depan. Sebab Napoli kini punya kepercayaan diri tinggi, tetapi tidak besar kepala.

