HOME BOLA LIGA SPANYOL

LALIGA Buka Kesempatan Pesepakbola Indonesia Timba Ilmu di Klub-Klub Liga Spanyol di Masa Depan

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |21:40 WIB
LALIGA Buka Kesempatan Pesepakbola Indonesia Timba Ilmu di Klub-Klub Liga Spanyol di Masa Depan
Delegasi LALIGA di Indonesia Almudena Gomez (Foto: Maulana Yusuf/Okezone)
A
A
A

LALIGA berencana membuka kesempatan untuk pesepakbola Indonesia dalam menimba Ilmu di klub-klub Liga Spanyol di masa depan. Hal itu diungkapkan oleh delegasi LALIGA di Indonesia, Almudena Gomez Benito.

Awalnya, Almudena Gomez mengatakan bahwa LALIGA memiliki sejumlah program di Indonesia termasuk turnamen internasional junior. Hal itu bertujuan untuk memberikan dampak positif terhadap perkembangan sepakbola Indonesia di usia muda sekaligus memperluas pasar mereka di Tanah Air.

"LALIGA juga di sini ada salah satu program besar yaitu turnamen internasional junior, dan juga ingin terus mengeksplor market di Indonesia dan apa yang LALIGA bisa dibawa ke sini," kata Almudena Gomez kepada awak media termasuk Okezone dalam acara launching LALIGA+ di SUGBK, Jakarta, Jumat (4/8/2023).

Lebih lanjut, Almudena Gomez ditanya apakah dari turnamen tersebut ada kesempatan untuk pemain muda Indonesia bisa sekolah sepakbola di klub-klub Liga Spanyol atau tidak. Dia pun mengatakan LALIGA berencana membuka kesempatan untuk pesepakbola Indonesia bersekolah sepakbola di klub-klub Liga Spanyol pada masa depan.

"Saat ini, LALIGA sedang fokus untuk mengembangkan sekolah-sekolah sepakbola internasional, dan juga menggandeng sekolah lokal untuk mengikuti turnamen tersebut," jelas Almudena Gomez.

"Tapi untuk masa depan, LALIGA punya rencana untuk melakukan hal tersebut (memberi kesempatan untuk pemain-pemain Indonesia sekolah di klub-klub LALIGA)," tambahnya.

Telusuri berita bola lainnya
