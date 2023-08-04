LALIGA+ Resmi Diperkenalkan di Indonesia, Delegasi LALIGA: Fans Indonesia Sangat Bergairah!

LALIGA+ resmi diperkenalkan di Indonesia. Peresmian layanan OTT baru milik LALIGA Spanyol itu diselenggarakan di Lobby Timur Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada hari ini, Jumat 4 Agustus 2023 sore WIB.

Acara tersebut diawali dengan jumpa pers bersama delegasi LALIGA di Indonesia, Almudena Gómez Benito dan virtual call dengan Head of LALIGA+, Alejandro Guadalaraja. Selepas sesi itu, Almudena Gómez mengatakan fans LALIGA di Indonesia sangat luar biasa.

"Fans Indonesia itu sangat bergairah, tentunya kita juga semuanya sadar akan hal tersebut. Makannya LALIGA berinvestasi banyak di sini termasuk LALIGA+. Karena Indonesia merupakan salah satu yang paling penting di regional dan secara internasional," ungkap Almudena Gomez kepada awak media termasuk Okezone, Jumat (4/8/2023).

Lebih lanjut, Almudena Gomez menyebut pihak LALIGA terus melakukan upaya untuk mendekatkan diri dengan fans di Indonesia. Di antaranya dengan menggelar acara-acara nonton bareng Derby El Clasico antara Real Madrid vs Barcelona hingga mengadakan turnamen internasional junior.

"Di Indonesia kurang lebih 6,5 tahun. Di sini LALIGA sudah membuat aktivasi lumayan banyak, seperti acara-acara El Clasico, dan derby-derby lainnya. LALIGA juga di sini ada salah satu program besar yaitu turnamen internasional junior, dan juga ingin terus mengeksplor market di Indonesia dan apa yang LALIGA bisa dibawa ke sini," tambah delegasi LALIGA di Indonesia itu.

Melihat antusiasme dan penggemar LALIGA di Indonesia, Almudena Gómez menyatakan bahwa semuanya bisa menyaksikan pertandingan LALIGA EA secara langsung dalam paket LALIGA PLUS TOTAL dan LALIGA EA. Ia juga menyebut kompetisi Liga Spanyol 2023-2024 akan lebih menarik lagi.