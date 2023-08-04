Hadir di Indonesia, Legenda Manchester United Peter Schmeichel Sebut Liga Inggris sebagai Liga Terbaik di Dunia

LEGENDA Manchester United, Peter Schmeichel, menyebut Premier League (Liga Inggris) sebagai liga terbaik di dunia. Hal itu diungkapkan sang mantan kiper The Red Devils -julukan Manchester United- tersebut ketika dirinya hadir di Jakarta, Indonesia, Jumat 4 Agustus 2023 sore WIB.

"Premier League menurut saya adalah liga terbaik di dunia," ungkap Peter Schmeichel dalam konferensi pers yang diadakan Vidio dengan dihadiri Okezone di Jakarta, Jumat (4/8/2023).

Lebih dari itu, pria 59 tahun tersebut mengklaim tidak ada liga di dunia ini yang bisa membuat pencinta sepakbola merasa puas dan terhibur selain Liga Inggris. Sebab, ia menilai kompetisi yang bernama Premier League itu diikuti klub-klub top Eropa dan diramaikan oleh banyak pemain top dunia.

"Saya tidak berpikir ada liga sepakbola lain yang dapat membuat penggemar merasa excited dan terhibur setiap menonton pertandingannya. Tentu saja kompetisi ini (Liga Inggris) juga diramaikan klub-klub serta pemain-pemain besar," jelas Peter Schmeichel.

Bukan hanya itu, pria berkebangsaan Denmark itu menilai para pemain yang mentas di Liga Inggris selalu ingin menampilkan permainan terbaiknya. Peter Schmeichel menyebut para pemain maupun klub Liga Inggris selalu menunjukkan tekad yang kuat untuk merebut tiga poin di setiap laganya.