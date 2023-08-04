Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hadir di Indonesia, Legenda Manchester United Peter Schmeichel Sebut Liga Inggris sebagai Liga Terbaik di Dunia

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |20:13 WIB
Hadir di Indonesia, Legenda Manchester United Peter Schmeichel Sebut Liga Inggris sebagai Liga Terbaik di Dunia
Legenda Manchester United Peter Schmeichel kunjungi Indonesia (Foto: MPI/Rifqi Herjoko)
A
A
A

LEGENDA Manchester United, Peter Schmeichel, menyebut Premier League (Liga Inggris) sebagai liga terbaik di dunia. Hal itu diungkapkan sang mantan kiper The Red Devils -julukan Manchester United- tersebut ketika dirinya hadir di Jakarta, Indonesia, Jumat 4 Agustus 2023 sore WIB.

"Premier League menurut saya adalah liga terbaik di dunia," ungkap Peter Schmeichel dalam konferensi pers yang diadakan Vidio dengan dihadiri Okezone di Jakarta, Jumat (4/8/2023).

Peter Schmeichel

Lebih dari itu, pria 59 tahun tersebut mengklaim tidak ada liga di dunia ini yang bisa membuat pencinta sepakbola merasa puas dan terhibur selain Liga Inggris. Sebab, ia menilai kompetisi yang bernama Premier League itu diikuti klub-klub top Eropa dan diramaikan oleh banyak pemain top dunia.

"Saya tidak berpikir ada liga sepakbola lain yang dapat membuat penggemar merasa excited dan terhibur setiap menonton pertandingannya. Tentu saja kompetisi ini (Liga Inggris) juga diramaikan klub-klub serta pemain-pemain besar," jelas Peter Schmeichel.

Bukan hanya itu, pria berkebangsaan Denmark itu menilai para pemain yang mentas di Liga Inggris selalu ingin menampilkan permainan terbaiknya. Peter Schmeichel menyebut para pemain maupun klub Liga Inggris selalu menunjukkan tekad yang kuat untuk merebut tiga poin di setiap laganya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/18/11/1645381/34-negara-lolos-ke-piala-dunia-2026-jerman-dan-belanda-teranyar-jbb.webp
34 Negara Lolos ke Piala Dunia 2026: Jerman dan Belanda Teranyar!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/20/pelatih_persik_kediri_ong_kim_swee.jpg
Persija Terpaksa Jadi Tim Musafir, Ong Kim Swee: Kabar Baik untuk Persik Kediri!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement