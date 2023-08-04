Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

5 Penyerang Ganas yang Diprediksi Menggila di Liga Inggris 2023-2024, Nomor 1 Bomber Man City

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |19:00 WIB
5 Penyerang Ganas yang Diprediksi Menggila di Liga Inggris 2023-2024, Nomor 1 Bomber Man City
Erling Haaland (Foto: Reuters)
A
A
A

BERIKUT lima penyerang yang diprediksi bakal tampil menggila di ajang Liga Inggris 2023-2024. Nama-nama ini dipastikan akan menjadi andalan sekaligus pembeda dalam permainan tim mereka masing-masing.

Tidak bisa dipungkiri, Liga Inggris menjadi salah satu yang paling kompetitif saat ini. Tidak hanya persaingan antartim, para pemain juga saling unjuk gigi untuk memperlihatkan kehebatan mereka di lapangan.

Kali ini Okezone.com akan membahas 5 penyerang yang diprediksi bakal menggila di Liga Inggris 2023-2024. Siapa saja? berikut daftarnya

5. Nicolas Jackson (Chelsea)


Tanggung jawab besar bakal didapat Nicolas Jackson musim ini. Pemain berpaspor Senegal itu bakal dipercaya menjadi ujung tombang skuad The Blues arahan Mauricio Pochettino.

Meski demikian, Jackson masuk dalam daftar striker yang diprediksi tampil menggila di Liga Inggris 2023-2024. Pemain 22 tahun itu diharapkan bisa membuat lini serang Chelsea yang tumpul musim lalu kembali tajam.

4. Rasmus Hojlund (Manchester United)


Meski belum baru akan merasakan ketatnya persaingan Liga Inggris, nama Rasmus Hojlund masuk dalam salah satu striker yang diperdiksi bakal menggila musim ini. Pemain muda asal Italia ini memiliki insting mencetak gol yang cukup tajam.

Rasmus Hojlund sudah menunjukkannya bersama Atalanta di Liga Italia musim lalu. Sebanyak 10 gol dan empat assist berhasil dipersembahkannya untuk skuad La Dea musim lalu.

Halaman:
1 2
      
