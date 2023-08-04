Incar Kiper Baru, Arsenal Tawar David Raya dari Brentford

LONDON – Arsenal dikabarkan telah menyiapkan tawaran mereka untuk penjaga gawang Brentford, David Raya. Namun, kabar juga beredar Brentford sudah menolak tawaran dari The Gunners.

Arsenal terus melakukan pergerakan di bursa transfer musim panas 2023. Setelah memecahkan rekor transfer usai merekrut Declan Rice, The Gunners -julukan Arsenal- kini mencari sosok penjaga gawang baru.

David Raya menjadi jawabannya. Kiper berpaspor Spanyol itu akan diproyeksikan oleh pelatih Arsenal Mikel Arteta untuk menjadi pelapis penjaga gawang utama, Aaron Ramsdale. Menurut laporan Daily Mail, Jumat (4/8/2023), Arsenal sudah melempar tawaran pertamanya.

The Gunners dikabarkan telah menawar Brentford dengan mahar 23 juta poundsterling atau sekira Rp443 miliar. Namun demikian, tawaran itu diprediksi akan ditolak oleh The Bees yang menginginkan nominal lebih.

“Arsenal telah menawarkan 20 juta plus 3 juta poundsterling sebagai tambahan untuk penjaga gawang Brentford David Raya. Tawaran itu diperkirakan akan ditolak,” tulis laporan Daily Mail, dikutip pada Jumat (4/8/2023).