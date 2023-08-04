Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Incar Kiper Baru, Arsenal Tawar David Raya dari Brentford

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |14:07 WIB
Incar Kiper Baru, Arsenal Tawar David Raya dari Brentford
David Raya masuk radar Arsenal (Foto: Reuter)
A
A
A

LONDON – Arsenal dikabarkan telah menyiapkan tawaran mereka untuk penjaga gawang Brentford, David Raya. Namun, kabar juga beredar Brentford sudah menolak tawaran dari The Gunners.

Arsenal terus melakukan pergerakan di bursa transfer musim panas 2023. Setelah memecahkan rekor transfer usai merekrut Declan Rice, The Gunners -julukan Arsenal- kini mencari sosok penjaga gawang baru.

David Raya menjadi jawabannya. Kiper berpaspor Spanyol itu akan diproyeksikan oleh pelatih Arsenal Mikel Arteta untuk menjadi pelapis penjaga gawang utama, Aaron Ramsdale. Menurut laporan Daily Mail, Jumat (4/8/2023), Arsenal sudah melempar tawaran pertamanya.

The Gunners dikabarkan telah menawar Brentford dengan mahar 23 juta poundsterling atau sekira Rp443 miliar. Namun demikian, tawaran itu diprediksi akan ditolak oleh The Bees yang menginginkan nominal lebih.

“Arsenal telah menawarkan 20 juta plus 3 juta poundsterling sebagai tambahan untuk penjaga gawang Brentford David Raya. Tawaran itu diperkirakan akan ditolak,” tulis laporan Daily Mail, dikutip pada Jumat (4/8/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/45/2893576/3-pemain-manchester-united-yang-dibeli-dari-klub-liga-italia-pada-musim-panas-2023-nomor-1-tembus-rp1-triliun-rOVcfAAFUp.JPG
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/17/51/1645313/sip-padel-league-2025-resmi-berakhir-jadi-momentum-perkuat-regenerasi-atlet-iov.webp
SIP Padel League 2025 Resmi Berakhir, Jadi Momentum Perkuat Regenerasi Atlet
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/12/bek_sayap_persib_bandung_eliano_reijnders.jpg
Belanda Lolos Piala Dunia 2026, Komentar Eliano Reijnders Jadi Sorotan!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement