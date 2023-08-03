Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Mengapa Timnas Prancis Banyak Diperkuat Pemain Keturunan Afrika?

Bertold Ananda , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |22:49 WIB
Mengapa Timnas Prancis Banyak Diperkuat Pemain Keturunan Afrika?
Kylian Mbappe, pemain Timnas Prancis keturunan Afrika (Foto: REUTERS)
A
A
A

TIM nasional Prancis dikenal sebagai sebuah kesebelasan yang multikultural. Sebab, banyak para pemain dalam skuad mereka yang memiliki latar belakang imigran, salah satunya banyak dari negara Afrika.

Lantas melihat hal itu membuat banyak publik dan penggemar sepakbola pun turut mempertanyakan, mengapa timnas negara Prancis banyak diperkuat oleh pemain keturunan Afrika. Bagi kamu yang penasaran maka simak jawaban selengkapnya melalui ulasan satu ini.

Kylian Mbappe

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Kamis (03/08/2023) terkait timnas Prancis banyak diperkuat pemain keturunan afrika.

Mengapa Timnas Prancis Banyak Pemain Keturunan Afrika?

Di piala dunia 2022, Timnas Prancis mengandalkan banyak pemain yang merupakan keturunan Afrika, seperti Kylian Mbappe. Lantas keberadaan para pemain keturunan Afrika dalam skuad Timnas Prancis menjadi topik pembahasan yang menarik untuk diulas. Mengapa bisa demikian?

Hal itu dibuktikan melalui sebuah sejarah masa lampau yang dilansir oleh Britannica, bahwa banyak imigran yang memilih untuk tinggal di Prancis pada tahun 1830 silam. Sebab, pemerintah Prancis terdahulu sangat terbuka kepada pendatang imigran.

Halaman:
1 2
      
