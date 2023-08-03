Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lionel Messi Langsung Gacor di Inter Miami, Jordi Alba Tahu Penyebabnya

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |20:16 WIB
Lionel Messi Langsung Gacor di Inter Miami, Jordi Alba Tahu Penyebabnya
Aksi Lionel Messi di laga Inter Miami vs Orlando City. (Foto: Reuters)
FLORIDA - Pemain Inter Miami, Jordi Alba sangat senang melihat penampilan Lionel Messi yang langsung gacor meski baru bermain di Amerika Serikat. Menurut Alba, Messi yang tak butuh waktu lama untuk beradaptasi karena merasa mendapatkan dukungan penuh saat bermain untuk Inter Miami.

Jordi Alba menilai Messi jauh lebih bahagia merumput bersama Inter Miami ketimbang PSG. Karena itulah permainan Messi sejauh ini bisa dikatakan lebih baik daripada saat masih di PSG.

“Dia merasa didukung, dicintai dan itu yang paling penting. Di PSG dia tidak bersenang-senang, tetapi dia memulihkan kegembiraannya,” kata Alba dilansir Daily Mail, Kamis (3/8/2023).

“Saya ulangi, ini (merumput di Amerika Serikat) adalah tantangan yang secara pribadi sangat menggairahkannya dan saya melihatnya sangat bahagia,” lanjutnya menambahkan.

Lionel Messi

Ya, Messi langsung tampil menggila di masa-masa awalnya bersama Inter Miami. Bagaikan pasangan yang tengah berbulan madu, Messi mencetak gol spektakuler dari tendangan bebas kala membawa Inter Miami menang 2-1 atas Cruz Azul di laga debutnya.

Messi kemudian mencetak brace dan satu assist kala membantai Atlanta United dengan empat gol tanpa balas pada laga selanjutnya. Tak sampai di situ, eks pemain Barcelona dan Paris Saint Germain (PSG) itu kembali mencetak brace dan membawa Inter Miami menang lagi dengan skor 3-1 atas Orlando City pada babak 32 besar Leagues Cup 2023, Kamis (2/8/2023).

Halaman:
1 2
      
