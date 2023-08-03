Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Calon Peraih Trofi Ballon dOr 2023 hingga Agustus, Nomor 1 Rival Abadi Cristiano Ronaldo

Coro Mountana , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |21:04 WIB
5 Calon Peraih Trofi Ballon dOr 2023 hingga Agustus, Nomor 1 Rival Abadi Cristiano Ronaldo
Ballon dOr 2023.
A
A
A

BERIKUT 5 calon peraih trofi Ballon dOr 2023 hingga bulan Agustus. Di mana nomor satunya merupakan rival abadi Cristiano Ronaldo.

Penghargaan Ballon dOr biasanya diberikan kepada pemain terbaik sepanjang tahun edisi itu digelar. Untuk Ballon dOr 2023 hingga Agustus tahun ini, sudah terdapat sejumlah calon pemenangnya.

Setidaknya ada 5 pemain calon kuat peraih trofi Ballon dOr 2023. Siapa saja? Berikut Okezone memberikan ulasan lebih lanjut.

5. Rodri – Manchester City

Rodri

Pertama ada gelandang bertahan Manchester City, Rodri. Meski posisi gelandang bertahan biasanya tidak terlalu dihargai, tapi harus diakui perannya untuk Manchester City sangat penting.

Jika bukan karena Rodri, permainan Manchester City tidak akan seimbang dan bakal sulit raih treble winner. Ditambah lagi, Rodri adalah pencetak gol kemenangan Manchester City di final Liga Champions 2023-2024.

4. Vinicius Junior – Real Madrid

Vinicius Junior

Di nomor 4, ada Vinicius Junior yang merupakan penyerang sayap Real Madrid. Mencetak 25 gol dan 26 assist sepanjang musim 2022-2023 menjadi gambaran betapa pentingnya Vinicius Junior di Real Madrid.

Bahkan sebenarnya Vinicius Junior berpeluang besar membawa Real Madrid ke final Liga Champions musim lalu. Sayang ia dimatikan oleh para pemain Manchester City di semifinal.

Halaman:
1 2
      
