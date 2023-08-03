Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-17 Dibantai Barcelona Juvenil A, Frank Wormuth Lihat Ada Sisi Positif

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |18:34 WIB
Timnas Indonesia U-17 Dibantai Barcelona Juvenil A, Frank Wormuth Lihat Ada Sisi Positif
Frank Wormuth (FOTO: DFB)
A
A
A

JAKARTA - Frank Wormuth melihat ada sisi positif yang bisa dikembangkan Timnas Indonesia U-17 meski baru saja dibantai 0-3 oleh Barcelona Juvenil A. Sekadar diketahui, Frank Wormuth telah dikontrak oleh PSSI berdurasi empat bulan untuk menjadi konsultan Timnas Indonesia U-17 kurang lebih hingga Piala Dunia U-17 2023.

Pria 62 tahun itu ditugaskan sebagai pendamping pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti. Jika cocok, Frank Wormuth kemungkinan besar akan menjadi Direktur Teknik Timnas Indonesia untuk menggantikan Indra Sjafri.

Indra Sjafri

Belakangan ini, Frank Wormuth memberikan pujian terhadap skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- di bawah binaan Bima Sakti. Sanjungan pria asal Jerman itu disampaikan oleh Bima Sakti usai Timnas Indonesia U-17 kalah 0-3 dari Barcelona Juvenil A di Stadion Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Rabu (3/8/2023) malam WIB.

Dalam kesempatan itu, Bima Sakti menyebut Frank Wormuth mengakui bahwa Timnas Indonesia U-17 saat ini memiliki potensi yang bagus. Terlebih, Arkhan Kaka dkk dinilai mempunyai kemampuan mumpuni dalam melakukan serangan balik yang cepat.

"Frank bilang organisasi ini bagus, tadi (kemarin) siang kita ngobrol beberapa, katanya dia mau lihat pemain kita kemampuannya. Bagaimana bisa tidak, dia orang Jerman bawa metode Jerman," beber Bima Sakti, dikutip dari ANTARA, Kamis (3/8/2023).

"Dia (Frank Wormuth) harus tahu karakter pemain kita dan tadi dia bilang kita punya kemampuan untuk counter attack, tinggal di mana dan siapa yang melakukan," tambah Bima Sakti.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183465/nova_arianto-FpTk_large.jpg
Nova Arianto Ingatkan Timnas Indonesia U-17: Jangan Cepat Puas Usai Cetak Kemenangan Perdana di Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183320/fadly_alberto_hengga_mencurahkan_isi_hatinya_usai_timnas_indonesia_u_17_kandas_di_piala_dunia_u_17_2025-D9MG_large.jpg
Curhatan Fadly Alberto Usai Timnas Indonesia U-17 Kandas di Piala Dunia U-17 2025: Ungkap Cobaan yang Dialami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183315/timnas_indonesia_u_17-LxB9_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Tiba di Tanah Air Usai Berlaga di Piala Dunia U-17 2025, Erick Thohir Sambut Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183142/fadly_alberto-G76a_large.jpg
Kisah Fadly Alberto, Bintang Timnas Indonesia U-17 yang Sudah Jadikan Nova Arianto bak Ayah Sendiri
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/17/51/1645071/event-olahraga-century-fun-run-2025-digelar-rayakan-32-tahun-gaya-hidup-sehat-jro.webp
Event Olahraga Century Fun Run 2025 Digelar, Rayakan 32 Tahun Gaya Hidup Sehat
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/04/marselino_ferdinan.jpg
Marselino Ferdinan Hampir Pasti Perkuat Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement