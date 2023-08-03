Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Profil dan Agama Robert Taylor, Pemain asal Finlandia yang Bantu Lionel Messi Cetak Banyak Gol di Inter Miami

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |18:34 WIB
Profil dan Agama Robert Taylor, Pemain asal Finlandia yang Bantu Lionel Messi Cetak Banyak Gol di Inter Miami
Robert Taylor bersama Lionel Messi. (Foto: Instagram/intermiamicf)
A
A
A

PROFIL dan agama Robert Taylor, pemain asal Finlandia yang bantu Lionel Messi cetak banyak gol di Inter Miami akan diulas Okezone. Robert Taylor belakangan ini menjadi perbincangan hangat di publik sepakbola dunia khususnya fans The Herons -julukan Inter Miami.

Pasalnya, pemain 28 tahun itu telah memanjakan La Pulga -julukan Lionel Messi- dengan assist-assist matangnya yang menghasilkan gol. Kolaborasi Robert Taylor dan Lionel Messi awalnya belum terjalin kuat saat Inter Miami mengalahkan Cruz Azul 2-1 pada matchday pertama fase grup Piala Liga 2023.

Meskipun pada debutnya itu, La Pulga -julukan Lionel Messi berhasil mencetak gol kemenangan Inter Miami di injury time (90+4') via eksekusi tendangan bebas. Begitupun Robert Taylor juga mencatatkan namanya di papan skor pada menit 44.

Kemudian pada matchday kedua fase grup Piala Liga 2023, chemistry Lionel Messi dan Robert Taylor mulai terbentuk saat Inter Miami menang 4-0 atas Atlanta United. Pada laga itu, Robert Taylor mencetak dua gol dan memberikan assist kepada Lionel Messi.

Sang striker yang berasal dari Finlandia itu membuat Lionel Messi mengubah skor menjadi 2-0. Setelah itu, Robert Taylor juga mencetak dua gol berkat assist La Pulga yang membuat skor menjadi 4-0 untuk kemenangan tim besutan Tata Martino itu.

Robert Taylor

Berlanjut di babak 32 besar Piala Liga 2023 pagi tadi, Lionel Messi lagi-lagi mencetak dua gol salah satunya berkat assist Robert Taylor saat Inter Miami menang 3-1 atas Orlando City. Hingga kini, Lionel Messi telah mencetak total 5 gol untuk Inter Miami yang di antaranya berkat bantuan dari Robert Taylor.

Lantas, seperti apa sebenarnya profil dan agama Robert Taylor? Mengutip dari Transfermarkt, Robert Taylor lahir pada 21 Oktober 1994 di Finlandia. Pemain yang berposisi sebagai penyerang sayap atau gelandang serang itu bermain untuk klub Major League Soccer (MLS), Inter Miami, dan Timnas Finlandia.

Halaman:
1 2
      
