Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jokowi Bakal Beri Presiden FIFA Tanda Jasa dan Kehormatan, Ini Alasannya!

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |17:33 WIB
Jokowi Bakal Beri Presiden FIFA Tanda Jasa dan Kehormatan, Ini Alasannya!
Presiden FIFA Gianni Infantino akan mendapat penghargaan dari Pemerintah Indonesia (Foto: Reuters/Arnd Wiegmann)
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI, Joko Widodo, bakal memberikan tanda jasa dan kehormatan Bintang Budaya kepada Presiden FIFA Gianni Infantino. Alasan pemberian tanda penghormatan itu kemudian diungkap Menkopolhukam RI Mahfud MD.

Menurut Mahfud, Infantino terpilih mendapatkan tanda penghormatan tersebut karena jasa-jasanya yang telah membantu persepakbolaan Indonesia. Pemberian tanda itu tidak dilakukan pada acara kenegaraan, melainkan saat Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia pada November nanti.

Erick Thohir dan Gianni Infantino

"Kalau yang FIFA itu jasa-jasanya atas persepakbolaan di Indonesia. Itu nanti tidak diberikan di upacara negara tapi saat nanti pertandingan sepak bola (piala) dunia di sini," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (3/8/2023).

"Itu akan diberikan sebagai penghargaan. Sama orang sini (Indonesia), suka dapat bintang dari luar negeri juga," sambungnya.

Mahfud mengatakan, Infantino mendapatkan Bintang Budaya berdasarkan usulan dari PSSI. Meski begitu, pria asal Italia tersebut juga memenuhi syarat untuk mendapatkan Bintang Budaya.

"Itu diusulkan oleh PSSI dan setelah syarat-syaratnya dipertimbangkan. Dia memang berperan untuk persepakbolaan nasional. Memberi bimbingan kerja sama dan seterusnya," terang Mahfud.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/51/3172784/fifa_hukum_fam_malaysia_dan_7_pemain_naturalisasi_karena_pemalsuan_dokumen_malaysiant-qNja_large.jpg
Kronologi FIFA Jatuhkan Hukuman ke FAM Malaysia dan 7 Pemain Naturalisasi karena Pemalsuan Dokumen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/51/3172002/ornella_bellia_jadi_korban_hoaks_mengenai_posisi_fifa_terkait_jabatan_erick_thohir-7VBd_large.jpg
Jadi Korban Hoaks, Ornella Bellia Angkat Bicara soal FIFA Belum Konfirmasi Rangkap Jabatan Erick Thohir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/51/3161005/ndrc_indonesia_selesaikan_banyak_kasus_antara_pemain_dan_klub_sepakbola_okezone-EJ6e_large.jpg
Apa Itu NDRC Indonesia yang Dapat Pengakuan dari FIFA?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/51/3096484/vinicius-jr-raih-trofi-pemain-terbaik-fifa-2024-obati-luka-kalah-di-perebutan-ballon-dor-2024-P0VgbpixGn.jpg
Vinicius Jr Raih Trofi Pemain Terbaik FIFA 2024, Obati Luka Kalah di Perebutan Ballon dOr 2024
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/17/11/1645065/10-kandidat-juara-piala-dunia-2026-argentina-favorit-portugal-bawa-ambisi-besar-syj.webp
10 Kandidat Juara Piala Dunia 2026: Argentina Favorit, Portugal Bawa Ambisi Besar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/16/marco_bezzecchi_memenangkan_motogp_valencia_2025_d.jpg
Alasan Marco Bezzecchi Selebrasi ala Valentino Rossi di MotoGP Valencia 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement