Lionel Messi Ukir Rekor Fantastis di 3 Laga Awal Inter Miami, Cristiano Ronaldo Gigit Jari?

LIONEL Messi cetak rekor fantastis di 3 laga awal Inter Miami, Cristiano Ronaldo gigit jari? Sekadar diketahui, La Pulga -julukan Lionel Messi- telah mencatatkan tiga penampilan bersama Inter Miami di ajang resmi tepatnya di Piala Liga 2023 sejak resmi bergabung pada 15 Juli 2023 lalu.

Megabintang Argentina berusia 36 tahun itu melakoni laga pertamanya saat membawa Inter Miami mengalahkan Cruz Azul 2-1 pada matchday pertama Grup J Piala Liga 2023 di DRV PNK Stadium, Florida, Sabtu (22/7/2023) pagi WIB. Di debutnya itu, La Pulga -julukan Lionel Messi- mencetak gol kemenangan di injury time (90+4').

Berlanjut pada matchday kedua Grup J Piala Liga 2023, Lionel Messi kembali mencetak gol saat Inter Miami menang 4-0 atas Atlanta United pada 26 Juli 2023. Kali ini pemilik tujuh gelar Ballon d'Or itu mencatatkan brace alias dua gol pada menit 8 dan 22.

Teranyar, saat bermain di babak 32 besar Piala Liga 2023, Lionel Messi kembali mencatatkan namanya di papan skor. Megabintang asal Argentina itu lagi-lagi mencetak dwigol di menit 7 dan 72 sekaligus membawa Inter Miami menang 3-1 atas Orlando City pada Kamis (3/8/2023).

Dengan demikian, Lionel Messi dalam tiga laga awal bersama Inter Miami di ajang resmi telah mencatatkan total 5 gol dan 1 assist. Ternyata, 5 gol yang dicetak La Pulga telah melampaui pencapaiannya saat bermain untuk PSG yang hanya mampu mencetak 4 gol dalam 13 laga.

Bahkan, Lionel Messi telah mencatatkan rekor fantastis meski baru bermain 3 kali bersama Inter Miami. Menurut laporan Opta Jack, megabintang berusia 36 tahun itu untuk pertama kalinya sukses mencetak gol dalam 10 menit pertama di dua laga berturut-turut sejak 2010 alias 13 tahun silam.