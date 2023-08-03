Hasil PSG vs Jeonbuk Hyundai Motors: Neymar Jr Menggila, Les Parisiens Menang Telak 3-0

Neymar Jr mencetak dua gol dalam kemenangan PSG dengan skor 3-0 atas Jeonbuk Hyundai Motors (Foto: Twitter/PSG_English)

HASIL Paris Saint-Germain (PSG) vs Jeonbuk Hyundai Motors akan dibahas di sini. Pertandingan yang dimainkan di Busan Asiad Stadium, Busan, Kamis (3/8/2023) sore WIB berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan Les Parisiens – julukan PSG.

Neymar Jr menjadi bintang kemenangan lewat dwigolnya pada menit ke-40 dan 83 selagi satu gol lainnya dipersembahkan oleh Marco Asensio di menit ke-88. Ini menjadi laga uji coba penutup PSG sebelum berkiprah di Liga Prancis 2023-2024.

Babak Pertama

PSG langsung menekan sedari awal. Neymar Jr sukses meloloskan diri dari kawalan lini pertahanan sebelum memberikan umpan kepada Hugo Ekitike. Sayang, sang striker berusia 21 tahun melepaskan tembakan yang melebar dari gawang lawan.

Jeonbuk membalas melalui Park Jae-yong pada menit ke-13. Namun, umpannya gagal dimaksimalkan oleh Moon Seon-min, karena Gianluigi Donnarumma mampu menghentikan peluang tersebut.

PSG akhirnya sukses memecahkan kebuntuan di menit ke-40. Sebuah tendangan Neymar dari luar kotak penalti tak mampu dihalau oleh kiper Jeonbuk. PSG pun unggul 1-0 atas Jeonbuk.

Setelah gol pembuka tersebut, skuad PSG semakin bersemangat menekan Jeonbuk. Ekitike sempat mendapatkan peluang lagi di menit ke-42. Sayang, bola mampu diamankan kiper Jeonbuk. Keunggulan PSG 1-0 terus bertahan hingga babak pertama usai.

Babak Kedua

Jeonbuk tampiil menekan di awal babak kedua. Sebuah tembakan dari Song Min-kyu menemukan rekan setimnya. Sayang, bola melebar di sisi kiri gawang PSG.

PSG mendapatkan peluang emas pada menit ke-56. Ismael Gharbi mampu melepaskan tembakan usai mendapatkan umpan dari Neymar. Namun, bola hasil tembakannya masih melebar.