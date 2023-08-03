Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Juventus Sukses Permalukan Real Madrid 3-1, Massimiliano Allegri Puas

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |16:51 WIB
Juventus Sukses Permalukan Real Madrid 3-1, Massimiliano Allegri Puas
Juventus bantai Real Madrid 3-1 di laga uji coba 2023. (Foto: Instagram/juventus)
A
A
A

ORLANDO – Pelatih Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, puas timnya berhasil mempermalukan Real Madrid 3-1 di laga uji coba pramusim 2023-2024. Menurut Allegri, Juventus tidak hanya sekadar menang besar, tapi juga dapat bermain baik di laga tersebut.

Allegri menilai permainan Juventus begitu baik saat menyerang dan rapi ketika bertahan. Tidak heran skor 3-1 itu pun bertahan sampai laga berakhir.

Ya, Juventus baru saja mengandaskan Real Madrid di Camping World Stadium, Orlando, Amerika Serikat pada Kamis (3/8/2023) pagi WIB. Unggul sejak awal, Bianconeri sukses mengontrol pertandingan hingga akhir.

Tiga gol untuk Juventus dicatatkan oleh Moise Kean (1’), Timothy Weah (20’), dan Dusan Vlahovic (90+5’). Sedangkan, Los Blancos -julukan Real Madrid- hanya mampu membalaskan satu gol via Vinicius Junior (38’).

Juventus vs Real Madrid

Seusai pertandingan, Allegri menuangkan rasa bahagianya kepada awak media. Pelatih berpaspor Italia itu mengatakn, Juventus berhasil menampilkan permainan sempurna melawan tim yang kuat.

“Kami menyelesaikan periode kerja ini dengan baik, melawan tim yang sangat kuat, yang memiliki teknik hebat dan fisik yang sama. Kami bermain bagus dalam 25 menit pertama menyerang ke depan, kemudian itu normal,” kata Allegri dilansir dari Tuttomercatoweb, Kamis (3/8/2023).

Halaman: 1 2
1 2
      
