Lionel Messi Cetak Gol Lagi untuk Inter Miami dan Kembali Curi Perhatian Lewat Selebrasi ala Superhero Marvel!

LIONEL Messi cetak gol lagi untuk Inter Miami dan kembali curi perhatian lewat selebrasi ala superhero Marvel. Jika sebelumnya penyerang megabintang asal Argentina ini merayakan golnya dengan menjadi Thor, kali ini dia merayakan golnya dengan selebrasi Wakanda Forever ala Black Panther.

Messi kembali menjadi pemain kunci The Herons – julukan Inter Miami – dalam laga 32 besar Piala Liga 2023 kontra Orlandi City. Laga ini dimainkan di DRV PNK Stadium, Fort Lauderdale, Kamis (3/8/2023) pagi WIB.

Messi mengukir dua gol dalam pertandingan itu, tepatnya di menit ketujuh dan 32. Kedua gol tersebut pun membantu Inter Miami menang 3-1 atas Orlando City dan lolos ke babak 16 besar.

Tidak hanya jalannya pertandingan yang menarik perhatian publik, selebrasi Messi seusai mencetak gol kedua juga disorot pencinta sepak bola dunia. Messi terlihat melakukan selebrasi menyilangkan tangan di depan dada. Gestur itu menyerupai simbol Wakanda Forever yang dipopulerkan film superhero Marvel berjudul “Black Panther”.