Shin Tae-yong Rela Kehilangan Banyak Pemain Andalan Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023?

SHIN Tae-yong rela kehilangan banyak pemain andalan Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023? Sekadar diketahui, skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- akan segera mentas di Piala AFF U-23 2023 yang digelar di Thailand pada 17-26 Agustus 2023 mendatang.

Timnas Indonesia U-23 yang ditangani oleh Shin Tae-yong tergabung di Grup B bersama Timor Leste dan Malaysia. Namun hingga saat ini atau kurang lebih 14 hari lagi Piala AFF U-23 2023 akan bergulir, belum ada kabar mengenai pemanggilan pemain Timnas Indonesia U-23.

Jangankan melakukan pemusatan latihan (TC), Shin Tae-yong sampai sekarang belum mengeluarkan pernyataan apa pun terkait persiapan skuad Timnas Indonesia U-23. Padahal, Malaysia yang notabene tim kuat akan menjadi lawan pertama Timnas Indonesia di fase grup pada 18 Agustus 2023.

Baru-baru ini, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, buka suara terkait para pemain Timnas Indonesia U-23 yang akan dipanggil Shin Tae-yong. Eks presiden Inter Milan itu mengaku sudah tahu siapa saja pemain yang akan dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat skuad Garuda Muda di Piala AFF U-23 2023.

“Soal pemain yang dipanggil, silakan ke Shin Tae-yong. Saya sendiri sudah tahu. Tetapi Coach Shin yang berhak berbicara lebih detail,” ungkap Erick Thohir dalam konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia, Kamis (3/8/2023).

Sesuai pernyataan Erick Thohir di atas, dirinya tidak menjelaskan secara detail siapa saja pemain yang dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia U-23. Namun, dia menegaskan Shin Tae-yong sudah mengetahui sejumlah pemain yang akan dilepas dan tidak dilepas oleh klubnya masing-masing.

“Coach Shin juga sudah tahu siapa pemain yang dilepas dan tidak dilepas oleh klub,” jelas pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu.