3 Alasan Shin Tae-yong Jangan Takut Tak Bisa Bawa Pemain Andalan Timnas Indonesia U-23 ke Piala AFF U-23 2023

SEBANYAK 3 alasan Shin Tae-yong jangan takut tak bisa membawa pemain andalan Timnas Indonesia U-23 ke Piala AFF U-23 2023 akan diulas Okezone. Semalam, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengeluarkan pernyataan mengejutkan.

Ia mengatakan ada klub yang tak mengizinkan sang pemain gabung ke Timnas Indonesia U-23 yang diproyeksikan tampil di Piala AFF U-23 2023. Sejumlah alasan tentunya mendasari keputusan tersebut.

“Perihal pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia, silakan tanya ke Shin Tae-yong. Saya sendiri sudah tahu (siapa saja pemain yang dipanggil). Namun, coach Shin Tae-yong yang berhak berbicara lebih detail,” kata Erick Thohir dalam konferensi pers pada Rabu, 2 Agustus 2023.

“Per hari ini coach Shin sudah tahu siapa saja pemain yang dilepas dan tidak dilepas oleh sang klub. Soal kepastian pemusatan latihan biar klub dan tim nasional yang negosiasi,” lanjut Erick Thohir.

Hanya saja, jika pun tak bisa membawa pemain-pemain terbaiknya, Shin Tae-yong jangan khawatir. Sebab, ada beberapa alasan yang dapat melatarbelakanginya. Apa saja?

3. Rival Alami Nasib Serupa

(Timnas Vietnam U-23 tak turun dengan skuad terbaik di Piala AFF U-23 2023)



Timnas Vietnam U-23 takkan menurunkan para pemain terbaiknya di Piala AFF U-23 2023. Sebab, skuad utama Vietnam diproyeksikan tampil di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, sedangkan pemain yang turun di Piala AFF U-23 2023 dan Asian Games 2022 merupakan personel pelapis.

Fakta di atas menunjukan Shin Tae-yong memiliki nasib serupa dengan pelatih Timnas Vietnam U-23 di Piala AFF U-23 2023, Hoang Anh Tuan. Bukan tak mungkin, tim-tim teras lain seperti Malaysia dan Thailand juga mengalami nasib yang sama.