Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jawaban Berkelas Erick Thohir soal Pemain Tottenham Hotspur Gabriel Han Willhoft-King yang Ingin Bela Timnas Indonesia U-17 tapi Terganjal Paspor

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |15:55 WIB
Jawaban Berkelas Erick Thohir soal Pemain Tottenham Hotspur Gabriel Han Willhoft-King yang Ingin Bela Timnas Indonesia U-17 tapi Terganjal Paspor
Gabriel Han Willhoft-King, pemain keturunan Indonesia yang membela Tottenham Hotspur (Foto: Twitter/postecogniac)
A
A
A

JAWABAN berkelas Erick Thohir soal Gabriel Han Willhoft-King yang ingin bela Timnas Indonesia U-17 tapi terganjal paspor. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengundang pemain Tottenham Hotspur itu untuk dinaturalisasi.

Willhoft-King merupakan salah satu pemain diaspora yang tadinya diproyeksikan untuk membela Timnas Indonesia U-17. Namun, namanya tidak ada dalam daftar 34 pemain Timnas Indonesia U-17 yang berangkat ke Bali untuk International Youth Championships 2023.

Gabriel Han Willhoft-King

Pelatih Bima Sakti sebelumnya mengatakan bahwa Willhoft-King batal bergabung karena belum memiliki paspor. Namun, dia mengatakan bahwa sang pemain sebenarnya bersedia untuk bergabung.

“Untuk yang Tottenham (Gabriel) itu mohon maaf, kemarin kami sudah pelajari dan komunikasi dengan orang tuanya ternyata dia tidak ada paspor Indonesianya,” kata Bima Sakti kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia pada akhir Juli 2023 lalu.

“Sebenarnya mau. Kayaknya dari nenek atau kakeknya itu orang Indonesia,” imbuh Bima Sakti.

Kemudian timbul pertanyaan perihal kemungkinan Willhoft-King dibuatkan paspor Indonesia. Sebab tentu proses tersebut memakan cukup waktu.

Erick Thohir memberi jawaban atas situasi ini. Dia mempersilakan Willhoft-King untuk datang ke Indonesia agar dinaturalisasi yang akan diurus oleh PSSI.

“Kalau masalah individu yang lain saya tak bisa komentar, kalau memang Merah-Putih, datang ke sini, naturalisasi bisa kita urus, asal hatinya mau main di sini,” kata Erick pada konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia, Rabu (2/8/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183465/nova_arianto-FpTk_large.jpg
Nova Arianto Ingatkan Timnas Indonesia U-17: Jangan Cepat Puas Usai Cetak Kemenangan Perdana di Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183320/fadly_alberto_hengga_mencurahkan_isi_hatinya_usai_timnas_indonesia_u_17_kandas_di_piala_dunia_u_17_2025-D9MG_large.jpg
Curhatan Fadly Alberto Usai Timnas Indonesia U-17 Kandas di Piala Dunia U-17 2025: Ungkap Cobaan yang Dialami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183315/timnas_indonesia_u_17-LxB9_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Tiba di Tanah Air Usai Berlaga di Piala Dunia U-17 2025, Erick Thohir Sambut Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183142/fadly_alberto-G76a_large.jpg
Kisah Fadly Alberto, Bintang Timnas Indonesia U-17 yang Sudah Jadikan Nova Arianto bak Ayah Sendiri
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/17/50/1644951/petinju-as-richard-torrez-jr-patahkan-hidung-lawan-di-ronde-pertama-bwt.webp
Petinju AS Richard Torrez Jr Patahkan Hidung Lawan di Ronde Pertama
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/16/pembalap_ducati_lenovo_francesco_bagnaia.jpg
Pecco Bagnaia Ungkap MotoGP 2025 Musim Paling Pahit Sepanjang Karier
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement