Jawaban Berkelas Erick Thohir soal Pemain Tottenham Hotspur Gabriel Han Willhoft-King yang Ingin Bela Timnas Indonesia U-17 tapi Terganjal Paspor

JAWABAN berkelas Erick Thohir soal Gabriel Han Willhoft-King yang ingin bela Timnas Indonesia U-17 tapi terganjal paspor. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengundang pemain Tottenham Hotspur itu untuk dinaturalisasi.

Willhoft-King merupakan salah satu pemain diaspora yang tadinya diproyeksikan untuk membela Timnas Indonesia U-17. Namun, namanya tidak ada dalam daftar 34 pemain Timnas Indonesia U-17 yang berangkat ke Bali untuk International Youth Championships 2023.

Pelatih Bima Sakti sebelumnya mengatakan bahwa Willhoft-King batal bergabung karena belum memiliki paspor. Namun, dia mengatakan bahwa sang pemain sebenarnya bersedia untuk bergabung.

“Untuk yang Tottenham (Gabriel) itu mohon maaf, kemarin kami sudah pelajari dan komunikasi dengan orang tuanya ternyata dia tidak ada paspor Indonesianya,” kata Bima Sakti kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia pada akhir Juli 2023 lalu.

“Sebenarnya mau. Kayaknya dari nenek atau kakeknya itu orang Indonesia,” imbuh Bima Sakti.

Kemudian timbul pertanyaan perihal kemungkinan Willhoft-King dibuatkan paspor Indonesia. Sebab tentu proses tersebut memakan cukup waktu.

Erick Thohir memberi jawaban atas situasi ini. Dia mempersilakan Willhoft-King untuk datang ke Indonesia agar dinaturalisasi yang akan diurus oleh PSSI.

“Kalau masalah individu yang lain saya tak bisa komentar, kalau memang Merah-Putih, datang ke sini, naturalisasi bisa kita urus, asal hatinya mau main di sini,” kata Erick pada konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia, Rabu (2/8/2023).