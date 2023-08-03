Perbandingan Gol Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo di 3 Laga Awal Bareng Inter Miami dan Al Nassr, Siapa Unggul?

PERBANDINGAN gol Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo di 3 laga awal bareng Inter Miami dan Al Nassr akan diulas Okezone di artikel ini. Dalam hal ini, 3 laga awal di ajang resmi yang pernah dilakoni kedua megabintang tersebut di klub barunya masing-masing.

La Pulga -julukan Lionel Messi- resmi bergabung dengan Inter Miami pada 15 Juli 2023 lalu. Pemilik tujuh gelar Ballon d'Or itu memilih untuk merapat ke klub MLS tersebut usai tak memperpanjang kontraknya bersama Paris Saint-Germain (PSG) yang berakhir pada 30 Juni 2023.

Mengutip dari data Transfermarkt, Lionel Messi baru melakoni tiga laga bersama Inter Miami di ajang resmi tepatnya di Piala Liga 2023. Megabintang 36 tahun itu menjalani debutnya bersama klub asal Amerika Serikat tersebut pada Sabtu (22/7/2023) pagi WIB.

Saat itu, Lionel Messi berhasil membawa Inter Miami meraih kemenangan atas Cruz Azul dengan skor 2-1 dalam matchday pertama Grup J Piala Liga 2023 di DRV PNK Stadium, Florida, Sabtu (22/7/2023) pagi WIB. La Pulga mencetak gol kemenangan di injury time (90+4') lewat eksekusi tendangan bebas.

Kemudian pada matchday kedua Piala Liga 2023, Lionel Messi kali ini mencetak dua gol saat Inter Miami menang 4-0 atas Atlanta United pada 26 Juli 2023. Saat itu, La Pulga mencatatkan brace pada menit 8 dan 22.

Teranyar pada matchday ketiga Piala Liga 2023, Lionel Messi kembali mencatatkan namanya di papan skor. Megabintang asal Argentina itu mencetak dwigol saat Inter Miami menang 3-1 atas Orlando City pada Kamis (3/8/2023) di menit 7 dan 72.

Dengan demikian, Lionel Messi dalam tiga laga awal bersama Inter Miami di ajang resmi telah mencatatkan total 5 gol dan 1 assist. Lantas, bagaimana dengan rivalnya, Cristiano Ronaldo?