HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pantau Proses Naturalisasi Pemain Tambahan Timnas Indonesia, Media Vietnam Minta Negaranya Siap-Siap

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |13:41 WIB
Pantau Proses Naturalisasi Pemain Tambahan Timnas Indonesia, Media Vietnam Minta Negaranya Siap-Siap
Timnas Vietnam (FOTO: Yanmar)
A
A
A

HANOI Timnas Indonesia berpeluang kedatangan pemain naturalisasi tambahan jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Hal itu telah dipantau media Vietnam.

Belum lama ini, anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulingga, menjelaskan beberapa pemain keturunan sedang diproses untuk naturalisasi. Pernyataan itu menjadi sorotan pencinta sepak bola Tanah Air.

Arya Sinulingga

“Beberapa (pemain keturunan) lagi diproses,” tulis Arya lewat Instagram pribadinya, @arya.m.sinulingga membalas komentar warganet dengan nama pengguna @defikputra.

Namun nama pemain naturalisasi yang diproses masih misterius. Pencinta sepak bola Tanah Air masih menebak-nebak pemain keturunan selanjutnya yang akan dinaturalisasi. Salah satu nama yang santer dirumorkan akan bergabung dengan Timnas Indonesia adalah Jay Idzes.

Terbaru, salah satu media Vietnam ternyata memantau proses naturalisasi pemain tambahan Timnas Indonesia. Mereka khawatir kehadiran para pemain keturunan di Timnas Indonesia bisa menyulitkan Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026.

“Timnas Indonesia menambah pemain naturalisasi untuk bertemu dengan Vietnam di turnamen besar. PSSI telah menerapkan prosedur naturalisasi bagi banyak pemain di Eropa untuk memperkuat Timnas Indonesia jelang Piala Asia dan Kualifikasi Piala Dunia,” bunyi pernyataan dari Soha, Rabu (2/8/2023).

Halaman:
1 2
      
