Timnas Indonesia U-17 Dikalahkan Barcelona Juvenil A, Bima Sakti Ambil Pelajaran Penting

DENPASAR – Timnas Indonesia U-17 kalah telak dari Barcelona Juvenil A pada laga uji coba. Meski demikian, pelatih Bima Sakti, tetap melihatnya dari sisi positif.

Bermain di Stadion Ngurah Rai, Denpasar, Rabu (2/8/2023), Timnas Indonesia U-17 kalah telak dengan skor akhir 3-0 dari Barcelona Juvenil A. Tiga gol yang bersarang ke gawang Timnas Indonesia U-17 itu dicetak oleh Brian Farinas (26’), Alexis Olmedo (45’), dan Guillermo Fernandez (49’).

Bima angkat bicara terkait hasil kekalahan tersebut usai laga. Pelatih kelahiran Balikpapan ini tidak masalah timnya kalah, mengingat ini adalah laga uji coba yang memang dimanfaatkan olehnya untuk mencoba seluruh pemain yang dibawa.

“Ini pertandingan perdana kita,dan tujuannya mencoba semua pemain,” kata Bima, dilansir dari situs resmi Bali United, Kamis (3/8/2023).

Bima juga mengaku langsung melakukan koordinasi dengan Frank Wormuth, selaku konsultan pelatih Timnas Indonesia U-17. Menurutnya, kekalahan ini membuatnya dia semakin tahu apa yang kurang pada skuadnya.