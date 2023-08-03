Alasan Kylian Mbappe Menutupi Merek Bir di Trofi MOTM

ALASAN Kylian Mbappe menutupi merek bir di trofi MOTM akan diulas Okezone. Pasalnya, aksi pesepakbola bintang Paris Saint-Germain itu membuatnya jadi sorotan publik.

Bintang Timnas Prancis, Kylian Mbappe, memang tidak pernah luput dari atensi publik. Mulai dari setiap aksinya di lapangan hingga rumor transfer tentang dirinya, selalu menjadi perhatian dunia.

Selain itu, Mbappe ternyata pernah menarik perhatian karena menutupi logo sebuah merek bir, yakni Budweiser, pada sebuah trofi man of the match (MOTM) saat sesi foto di ajang Piala Dunia Qatar 2022.

Perlu diketahui, regulasi yang berlaku pada Piala Dunia 2022, setiap peraih man of the match diharuskan berfoto memegang trofi. Mereka berpose dengan latar belakang advertising board Budweiser.

Hal ini dilakukan karena Budweiser menjadi salah satu sponsor utama FIFA sekaligus Piala Dunia 2022. Namun pada ajang Piala Dunia 2022, Mbappe yang setidaknya berhasil menjadi MOTM sebanyak tiga kali itu tidak pernah sekalipun menampilkan logo Budweiser dalam posenya.

Setiap kali berfoto, Mbappe selalu memutar trofi tersebut agar logo bir yang ada tidak akan terlihat dari kamera. Lantas, apa sebenarnya alasan Kylian Mbappe menutupi merek bir di trofi man of the match tersebut?

Usut punya usut, ternyata pemain bintang Paris Saint Germain itu memang sengaja melakukannya. Hal ini Mbappe lakukan karena memiliki aturan hak citra tentang gambarnya.

Dalam hal tersebut, pemain kelahiran Paris, 20 Desember 1998 itu tidak mau untuk berfoto dengan merek bir, perusahaan judi, hingga makanan cepat saji. Oleh sebab itu, Mbappe memilih untuk menyembunyikan logo Budweiser di trofi man of the match miliknya.