2 Pesepakbola Top Dunia yang Diidolakan Cristiano Ronaldo Terungkap, Pernah Main di Indonesia!

TERDAPAT 2 pesepakbola top dunia yang diidolakan Cristiano Ronaldo akhirnya terungkap juga. Salah satunya bahkan pernah bermain di Indonesia.

Sebagai pemain berstatus megabintang, Ronaldo diidolakan banyak pesepakbola muda. Sewaktu ia muda pun Ronaldo memiliki pemain yang sangat ia idolakan dan menjadi panutannya agar bisa seperti mereka. Lantas siapa saja pemain yang ternyata sangat diidolakan oleh Ronaldo?

Dua pemain tersebut ternyata sama-sama pesepakbola asal Brasil, yakni Ronaldinho dan Ronaldo Nazario. Kedua pemain legenda Tim Nasional (Timnas) Brasil itulah yang menghiasi hari-hari muda Ronaldo.

Ronaldo pun tak bisa memilih siapa yang terbaik di antara Ronaldo Nazario atau Ronaldinho. Sebab baginya kedua pemain tersebut sama hebat dan layak disebut legenda sepakbola.

“Saya tumbuh menyaksikan mereka berdua bermain. Mengatakan siapa yang terbaik, siapa yang kedua, menurut saya itu bukanlah hal yang penting,” ucap Ronaldo, melansir dari ESPN, Kamis (3/8/2023).

“Saya lebih senang mengatakan mereka adalah idola dan meninggalkan sejarah yang indah dalam sepakbola,” lanjut pemain berjuluk CR7 tersebut.

Tentu amat menarik melihat Ronaldo ternyata justru mengidolakan pemain dari Brasil ketimbang Portugal seperti Luis Figo. Namun, memang sejatinya tak salah jika mengidolakan Ronaldo Nazario dan Ronaldinho.