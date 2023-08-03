Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tragis, Pesepakbola Kosta Rika Tewas Diterkam Buaya di Sungai

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |12:52 WIB
Tragis, Pesepakbola Kosta Rika Tewas Diterkam Buaya di Sungai
Jesus Alberto Lopez Ortiz tewas diterkam buaya (Foto: Facebook/Deportivo Rio Canas)
A
A
A

PESEPAKBOLA Kosta Rika, Jesus Alberto Lopez Ortiz, tewas diterkam buaya di sungai. Insiden tragis yang merenggut nyawa pemain 29 tahun itu terjadi di sungai di Rio Canas, Provinsi Guanacaste, Kosta Rika.

Menurut laporan Hindustan Times, Kamis (3/8/2023), Chucho -sapaan akrabnya- diterkam buaya saat berenang di sungai itu untuk mendinginkan diri. Insiden tersebut terjadi pada 29 Juli 2023.

Buaya

Alhasil, Chucho meninggal dunia setelah diserang buaya yang berada di sungai di Rio Canas, Provinsi Guanacaste, Kosta Rika. Warga sekitar sempat mengejar reptil tersebut dengan sampan agar bisa membunuhnya dan mengambil jenazah korban.

Bahkan, buaya dilaporkan ditembak mati oleh penduduk setempat. Setelah kejadian nahas itu, gambar mengerikan yang menunjukkan reptil besar membawa tubuh korban di mulutnya saat berenang di air, tersebar di media sosial.

Video lain menunjukkan buaya ditembak mati di air sebelum penduduk setempat membawa mayatnya ke pantai. Tentunya, insiden tragis ini membuat publik Kosta Rika merasakan kesedihan yang mendalam.

Jesus Lopez sendiri merupakan pesepakbola asal Kosta Rika yang bermain untuk tim Deportivo Rio Canas. Dia juga seorang ayah dari dua anak, berusia delapan dan tiga tahun.

Halaman:
1 2
      
